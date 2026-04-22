El Ayuntamiento de Ibiza estima que podrá tramitar unos 50 informes de vulnerabilidad diarios: Pide "calma" y asegura que "no se va a dejar de atender a nadie"

El primer día de la tramitación del informe de vulnerabilidad en el municipio de Ibiza ha generado largas colas frente a la oficina del Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC). Desde las 9 hasta las 13 horas se ha podido atender a 53 usuarios, mientras más de un centenar de personas querían iniciar el procedimiento de uno de los documentos que consideran indispensables para regularizar su situación.

Según explican desde el Ayuntamiento de Ibiza, se estima que cada día se podrá atender a unas 50 personas en este horario: "Tenemos otros servicios que no podemos dejar desatendidos", afirman. Se refieren, en concreto, a los de "reagrupación familiar, prestaciones o atención a las citas con otros usuarios", según responden a Diario de Ibiza.

Tiques para organizar la tramitación

Así también lo ha explicado la concejala de Bienestar Social de Vila, Lola Penín, a los usuarios que hacían cola desde primera hora de la mañana. "Haciendo el cálculo de las tramitaciones hechas, a las 11.45 les di números a los de la cola hasta el 53 (en ese momento íbamos por el 40), para que no estuvieran esperando y sin posibilidad de atenderlos en el día", apunta.

Este argumento, sin embargo, no ha sido bien recibido por todos los usuarios: "Desde las 9.30 de la mañana están diciendo a la mitad de la cola que ya no llegan a atendernos y a las 12.20 ha venido la Policía Local para advertirnos de lo mismo", denuncia una mujer que lleva diez años en la isla sin poder regularizar su situación.

Esta misma ha esperado hasta las 12.40 frente a la puerta de la oficina del SAC —donde una cola estaba destinada a las personas inmigrantes en situación irregular y otra a las personas que querían realizar otro tipo de tramitaciones—. "Me han dicho que el sistema ha sacado hasta el número 53 [de tique] y que no me podían dar uno para mañana porque empezarían por el uno", critica.

"A las 7.30 de la mañana he hecho el primer cribado, explicando las diferentes vías para optar a la regularización extraordinaria, aparte del certificado de vulnerabilidad. A las 9.10 hemos empezado a recibir a la gente. Una educadora social y el mediador social los han atendido y les han dado la cita y el listado con la documentación requerida para hacer ese certificado. Luego los auxiliares administrativos han registrado sus solicitudes", relata la concejala.

Falta de información para los usuarios

Penín también ha estado informando a los usuarios, porque algunos aún desconocían los requisitos y la documentación que debían reunir. A muchos de ellos les ha recordado que el informe de vulnerabilidad solo es imprescindible si no se puede acreditar la convivencia en España con la unidad familiar —siempre que esté compuesta por hijos menores de edad o mayores con discapacidad que requieran apoyo— o si no se tienen ascendientes de primer grado.

A pesar de reiterar esta información desde la administración y también desde las entidades sociales, la mayoría de personas creen que se trata de un documento determinante porque consideran que les resultará más fácil de conseguir que cualquier otro. Lo evidencia directamente la misma mujer que ha esperado hasta última hora. Señala que le han recomendado que vuelva este miércoles, pero duda de que pueda hacerlo: "Ya he pedido libre hoy, y no sé si puedo volverlo a pedir mañana", señala.

Destaca que en todo el tiempo que lleva aquí aún no ha conseguido que un empleador le haga un contrato: "Por eso es tan importante este informe, y no puedo esperar", traslada con preocupación, coincidiendo con lo que han reclamado el resto de personas que esperaban en la cola a este diario.

"Calma" y paciencia

Desde el Consistorio indican que se atenderá a los usuarios que necesiten tramitar sus informes de vulnerabilidad hasta el 30 de junio, cuando finalizará el plazo de presentación de solicitudes para esta regularización extraordinaria. Vila explicó el día anterior que, una vez que se registran las solicitudes de los usuarios en el SAC, se les da cita para el trámite presencial y la entrevista necesaria con trabajadores sociales de las unidades de trabajo social (UTS) de la ciudad, que deberán valorar si la persona cumple con las condiciones para que se le entregue este informe.

Para ello, se han reservado "hasta 200 citas semanales" en las UTS, según precisaron desde el Ayuntamiento. En este insisten en que tratan de trasladar "calma" y afirman que se trabajará al "máximo ritmo posible". "No se va a dejar de atender a nadie", aseguran.