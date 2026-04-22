La APB prevé una inversión de 20 millones de euros para gestionar la instalación del antiguo Club Náutico Ibiza

El proyecto de gestión de la instalación del antiguo Club Náutico Ibiza contempla una inversión estructurada en dos fases para asegurar la modernización de la instalación y la seguridad jurídica del proceso. Así lo anuncia la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en un comunicado en el que señala los resultados de la última reunión del consejo de administración de la entidad, en el que se han aprobado las bases del concurso público para la gestión y explotación de las instalaciones. La financiación asegurará la modernización de la instalación y la seguridad jurídica del proceso, asegura la APB.

La primera requerirá de una inversión estimada de 15 millones de euros y ejecución en los dos primeros años e incluirá la reordenación del espejo de agua, la construcción de un nuevo dique de abrigo y la remodelación de las edificaciones existentes. La segunda etapa contará con una inversión adicional estimada de cinco millones de euros y quedará condicionada a la aprobación del Plan Especial del puerto de Ibiza y permitirá la ampliación y el desarrollo de las edificaciones existentes.

Autorización prorrogada

El consejo de administración de la APB también ha aprobado la prórroga de la autorización actualmente vigente, otorgada a la empresa Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS). Esta prórroga se mantendrá hasta la elección de la mejor oferta del concurso público y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2026. El objetivo es "garantizar la continuidad del servicio y la operatividad de la instalación durante el proceso de adjudicación", señala la APB.

Además, también ha dado su visto bueno a los pliegos de bases y cláusulas que tienen que guiar el concurso público para la gestión y explotación, mediante concesión administrativa, de la instalación del antiguo Club Náutico Ibiza. Esta cuenta con con una superficie total de 33.352,60 metros cuadrados y la duración máxima de la concesión será de 25 años.

El nuevo modelo de gestión sitúa el fomento de la actividad deportiva como eje central del proyecto, con especial atención a disciplinas como la vela y el piragüismo. Con ello "refuerza el papel del puerto como espacio abierto a la ciudadanía, al deporte base y a la competición federada", destaca.

Escuelas deportivas

El pliego establece como requisito esencial la implantación y desarrollo de escuelas de vela y piragüismo, así como la creación de equipos de competición de ámbito federado en ambas modalidades. Asimismo, el futuro concesionario deberá organizar eventos deportivos y de recreo, lo que incluirá competiciones oficiales y poner en marcha un sistema de ayudas a deportistas junto con su correspondiente apoyo logístico.

Además, se promoverá la celebración de actividades formativas de carácter deportivo, social, cultural y medioambiental y consolidará la instalación como un espacio dinámico y de integración entre puerto y ciudad.

Servicios esenciales

La empresa concesionaria deberá garantizar la prestación de servicios esenciales como la gestión de amarres, restauración, suministro de agua y energía con puntos de recarga eléctrica en al menos el 4% de los amarres, reparación de embarcaciones, aparcamiento y marina seca.

La instalación estará orientada a embarcaciones que tengan base en el puerto de Eivissa, si bien se permitirá destinar hasta un 15% de los amarres a embarcaciones transeúntes. Asimismo, se habilitará un registro público de solicitudes para acceder a los amarres base, garantizando la transparencia del proceso.