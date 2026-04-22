«Para muchos de los que trabajamos aquí, Amnesia es una forma de vida»

Lleva dos décadas formando parte del pulso interno de Amnesia. Caal empezó en 2006 en Cova Santa, dio el salto definitivo al club un año después y, desde entonces, ha vivido su evolución desde dentro, primero como dj residente y después también como responsable del área técnica de sonido.

Conoce a los artistas, la pista y toda la maquinaria que hace posible cada noche. La clave del éxito de Amnesia es, en parte, mantener ese espíritu familiar, «de club de toda la vida». Aunque abraza la transformación de la música y la incorporación de la tecnología, remarca la importancia de seguir siendo fieles a la cultura de club que ha marcado la historia de Ibiza.

Es dj residente, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuáles son sus tareas dentro del equipo?

Antes el dj residente hacía todo. Era el que estaba todas las noches, pinchaba, atendía a los dj cuando venían, les preguntaba que querían beber… Ahora todo es mucho más oficial. Todo va por contrato, todo firmado. Antes no, antes recuerdo que en el 2006 o 2007 igual venía Loco Dice y le preguntabas ‘¿qué quieres beber?’. Todo se ha ido profesionalizando mucho. Entonces ahora, además de dj residente, soy responsable del área técnica de sonido. En general, soy el responsable de que los artistas cuando llegan tengan un punto de referencia, porque al final llevo muchos años y me conocen. En Amnesia somos una familia que trabajamos mucho y haciendo muchas cosas diferentes. Eso hace que se mantenga ese ambiente más familiar, el de un club de toda la vida.

¿Cuándo empezó a trabajar en Amnesia?

Empecé en 2006 en Cova Santa, pero hice algunas actuaciones en Amnesia y en 2007 ya me quedé definitivamente.

¿Cómo describiría el sonido de Amnesia?

Amnesia sigue manteniendo viva la llama de la escena clubber, donde lo importante, el objetivo principal sigue siendo que la gente venga a bailar, a pasárselo bien y a intentar olvidarse de todo. De ahí el nombre. Entendemos que el privado forma parte de la escena clubbing, pero sabemos que lo principal y más importante es que la gente venga a bailar y a pasárselo bien.

¿Cómo ha evolucionado el sonido en estos años?

Como todo. La tecnología avanza y cada vez te permite más cosas, como un mayor control digital. Aunque es cierto que en Amnesia hay una gran parte del equipo que aún se trata de manera analógica, sin procesos digitales. Al final, lo importante es que el resultado final en la pista sea muy bueno. Lo que intentamos es, cada año, ser un poco mejores que el anterior. Da igual digital o analógico, el resultado tiene que ser que cada año a la gente le guste Amnesia un poco más que el año anterior.

¿Hasta qué punto el sistema de sonido puede condicionar la narrativa musical de un club como Amnesia?

Hasta el mismo punto que la música. Una mala música, en un buen equipo de sonido no gusta y buena música en un mal equipo, tampoco. Hay que tener siempre en cuenta que todos los puntos implicados en que la gente se lo pase bien son importantes.

¿Qué cambios ha podido identificar en la música a lo largo de estos años?

Amnesia siempre tuvo una variedad musical muy grande. Tuvo fiestas de ingleses, de público local, más enfocadas a un público internacional, más underground, de música más popular… Siempre hemos tenido una mente muy abierta. Hemos ido avanzando junto con la tendencia musical del momento, porque, al final, por mucho que tú tengas un concepto, no puedes negar las tendencias, porque es ir contra el propio público.

¿Recuerda alguna sesión especialmente?

A nivel personal, el primer día que pinché en Amnesia. Será inolvidable. A nivel de club, es que ha habido grandísimas noches. Todos los años hay grandes noches. Amnesia es un club que cada año hace cosas especiales. Este año tenemos a Jean-Michel Jarre, la fiesta con la gente de The Haçienda… Y si miras años atrás, Amnesia siempre ha apostado por hacer cosas especiales.

A nivel técnico, ¿cuáles han sido los mayores retos a los que se ha enfrentado?

Mejorar año tras año. Cada año, cuando acaba la temporada y dices ‘vale, a la gente le ha gustado. El año que viene, ¿qué?’ y te pones manos a la obra. La gente ve las temporadas por veranos, nosotros lo vemos por todo el año. Bajas la persiana y empiezas a pensar en el año siguiente. Para muchos de los que trabajamos aquí, Amensia es una forma de vida, es nuestro día a día, no lo contamos por horas de trabajo. Es una pasión. Nuestro espacio en Amnesia no lo entendemos como un lugar de trabajo, es algo que va mucho más allá de eso.

¿Cómo se encuentra el equilibrio entre no perder la esencia de Amnesia y cumplir con las expectativas del público?

Al final entiendes que ahora influyen cosas que quizás antes no influían tanto. Antes todo estaba muy centrado en tener una buena programación musical y un buen equipo de sonido. Ahora tienes que hacer muchas más cosas: tecnología, cosas para que la gente se pueda distraer, incorporar elementos que salen al mercado, decoraciones especiales… Hoy en día las redes sociales juegan un papel muy importante, aunque apostamos por que la gente no esté con el teléfono, pero es inevitable que en algún momento de la noche lo saquen y quieran compartir lo que están viviendo con su gente. Por eso, nosotros tenemos que dar motivos para que todo sea muy bonito y que esté todo muy cuidado.

¿Cuál es el futuro de Amnesia?

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El futuro de Amnesia seguirá siendo el respeto por la cultura de club en Ibiza, es en lo que tenemos que hacernos fuertes. Sabemos que ese es nuestro camino. No tenemos que fijarnos en nadie más que en nosotros y darle motivos a la gente para seguir viniendo cada año a bailar y a disfrutar.