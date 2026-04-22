El día después de la brutal explosión de un piso en Ibiza: los vecinos no tienen agua caliente ni pueden cocinar y cinco familias aún no pueden volver a sus viviendas destrozadas

Los vecinos del edificio de la ciudad de Ibiza del barrio de es Putxet afectado por la gran explosión de gas que se produjo este martes por la tarde están sin agua caliente y no pueden cocinar. El edificio tiene 22 viviendas, de las que cinco están gravemente afectadas por la explosión y sus habitantes no podrán regresar en al menos dos meses, según ha informado esta mañana el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero. Las 17 restantes sí pueden entrar y salir de sus viviendas con normalidad, aunque todavía no tienen agua caliente ni pueden utilizar las cocinas.

El Ayuntamiento ha facilitado a los vecinos una solución para que se puedan duchar y para que puedan comer y cenar en la cafetería más cercana a su bloque.

Triguero ha expresado que la máxima prioridad del Consistorio es la recuperación de los heridos graves, así como dar soluciones a las necesidades de los residentes en el edificio, que es propiedad del Ibavi. Aunque a última hora de la tarde del martes el alcalde informó de que los vecinos de los dos bloques no afectados por la explosión podrían pasar la noche en sus casas, finalmente los residentes decidieron no volver, y el Consistorio proporcionó alojamiento en tres establecimientos hoteleros de la ciudad a un total de 36 personas. Tan solo dos familias durmieron en el edificio.

Triguero ha agradecido la presencia del conseller balear de Vivienda, José Luis Mateos, y el gerente del Ibavi, Roberto Cayuela, que se han trasladado esta mañana al edificio siniestrado.

Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza / Vicent Marí

El Ibavi está buscando cinco apartamentos para realojar a las familias de los pisos más gravemente afectados, que en al menos dos meses no podrán regresar a sus viviendas, pues han quedado destrozadas.

Además, el Consistorio ha activado a dos psicólogos para atender a las familias que lo están reclamando y a los menores, que son “la prioridad”, según señala Triguero, que cree que hoy volverán a sus pisos más familias.

De todas las familias afectadas, dos tienen unas condiciones personales especiales, por lo que el Ayuntamiento está tratando de reubicar a estos vecinos.

Ofrecimiento hoteleros

A pesar del inicio de temporada, el alcalde ha explicado que hoteleros de la isla se ofrecieron este martes por la noche para acoger a los vecinos que habían sido desalojados. El objetivo es encontrar también alojamiento para los afectados en estas próximas noches.

El bloque donde se produjo la explosión sigue precintado, mientras la Policía Científica investiga, y los otros dos bloques del edificio están abiertos.