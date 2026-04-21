Vila y Sant Antoni empiezan a tramitar informes de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria de inmigrantes en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza y el de Sant Antoni empezarán a tramitar informes de vulnerabilidad para la regularización extraordinaria de inmigrantes este martes. "El viernes por la tarde recibimos la carta de la Dirección General de Inmigración en la que se confirmaba que los ayuntamientos estamos habilitados para emitir esos informes sin ningún trámite adicional, algo que hasta ese momento no estaba confirmada", explican desde el consistorio de Vila.

Según señalan, este lunes se ha mantenido una reunión interna para reorganizar al personal "y poder atender a estas peticiones sin afectar al resto de servicios". Así, este martes, de 9 a 13 horas, el Servei d'Atenció Ciutadana habilitará una "mesa específica con un mediador intercultural y un auxiliar administrativo" para registrar la petición del informe. "Una vez registrada la solicitud, se les dará cita para el trámite presencial y la entrevista necesaria", apuntan desde el Consistorio. Para ello, se han reservado "hasta 200 citas semanales" con trabajadores sociales de las unidades de trabajo social (UTS) de la ciudad.

Acreditar vínculos laborales o familiares

"Desde el Ayuntamiento de Ibiza no vamos a dejar a ninguna persona sin el informe si le hace falta, que no es en todos los casos, porque hay otras vías", indica Lola Penín, regidora de Bienestar Social de Ibiza. El Real Decreto que aprobó la regularización extraordinaria señala que este documento solo es imprescindible si no se puede acreditar la convivencia en España con la unidad familiar —siempre que esté compuesta por hijos menores de edad o mayores con discapacidad que requieran apoyo— o si no se tienen ascendientes de primer grado.

El Consistorio apunta que estos certificados "se emitirán de forma gratuita" y que evaluará semanalmente la cantidad de peticiones y citas solicitadas. "Se ajustará el número de citas disponibles en caso de que fuera necesario". Desde Sant Antoni avanzan que se dará entrada a las peticiones de este informe a partir de este martes y, que este lunes por la tarde se habían agendado 35 citas.

En Sant Joan, en cambio, "no hay apenas movimiento al respecto". Desde el jueves pasado "han pasado una o dos personas diarias" por Servicios Sociales, comentan desde la localidad.

Tasa de 50 euros a los usuarios no registrados

En este contexto, el Ayuntamiento de Santa Eulària suma 39 solicitudes de regularización presentadas el pasado viernes. "Servicios Sociales tramita los informes de vulnerabilidad con los mismos requisitos que en otros casos, como en poblados ilegales o la actividad diaria del departamento", apuntan desde este consistorio.

Sin embargo, este último ayuntamiento está cobrando por la expedición de informes de vulnerabilidad a quienes no sean usuarios de los Servicios Sociales municipales. Se trata de una tasa de 50 euros que "responde a esta tipología de informes", según defiende la administración en un comunicado, ante un escrito del Colegio Oficial de Trabajo Social de las Illes Balears (Cotsib). El Consistorio remite a su ordenanza municipal e indica que este cobro corresponde a "la actividad administrativa necesaria para la tramitación de expedientes y la emisión de certificados oficiales".