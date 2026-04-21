Una vecina sobre la fuerte explosión de un piso en Ibiza: “Olía muchísimo a gas”

La fuerte explosión que se ha producido en la tarde de este martes en un piso de un edificio de la calle de Es Cubells, en el barrio de Can Cantó de Ibiza, ha provocado que los vecinos salieran a la calle corriendo, algunos incluso descalzos. Una vecina del edificio, que vive en un bajo, asegura que tras la explosión “olía muchísimo a gas”.

“Estábamos en casa y hemos escuchado un ruido muy fuerte, hemos salido corriendo fuera y está todo derrumbado, la casa echada abajo completamente. Estamos de obras en toda la comunidad, que es del Ibavi, y algo han tenido que hacer mal, nos están cambiando todos los termos, el gas y todo, algo ha tenido que pasar. Ha retumbado todo, ha sido como una onda expansiva”, asegura aún conmocionada.

Familiares de los heridos comentan que la explosión se produjo al abrir el grifo. La explosión ha provocado cuatro heridos, una de ellas con heridas de primer grado que ha sido trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Decenas de residentes se han concentrado en la calle muy nerviosos mientras acudían los servicios de emergencias: Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y hasta ocho ambulancias. La explosión ha destruido por completo el muro de la terraza del piso, y los cascotes se acumulan abajo. Los bomberos han accedido por la terraza y han tirado a la calle algunos enseres. Desde abajo, un vecino en ropa interior y descalzo les gritaba: "¡El perro, el perro! ¡En el segundo! ¡Tirad la puerta abajo!". Finalmente, el perro ha podido ser rescatado.

Una densa columna de humo negro, visible desde varios kilómetros, salia del piso en el que se ha producido la explosión, que ha provocado que retumbaran las paredes y cristales de los edificios del barrio, entre ellos, el de la comisaría de la Policía Nacional y el de Diario de Ibiza.

Otro hombre también descalzo con un perrito pequeño en brazos explica que estaba durmiendo y no sabía qué había pasado, sólo que una fuerte explosión le ha despertado y ha salido a la calle. Vive en el piso de encima del siniestrado.