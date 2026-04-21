La UE endurece las normas para viajar con perros y gatos y exige un nuevo requisito obligatorio desde mañana en Ibiza
El pasaporte europeo para perros y gatos será obligatorio para viajar dentro de la UE
A partir de este 22 de abril, viajar con mascotas entre países de la Unión Europea será más estricto. La nueva normativa afecta directamente a millones de propietarios de perros y gatos en Europa, que deberán adaptarse a un cambio clave en los requisitos de movilidad de sus animales.
La medida, impulsada por la Unión Europea en el marco del Reglamento (UE) 2016/429 actualizado en 2026, busca reforzar el control sanitario y unificar las normas entre los distintos Estados miembros. El objetivo es reducir riesgos de enfermedades, evitar vacíos legales y dificultar el tráfico ilegal de animales.
El principal cambio es la obligatoriedad de que todos los perros y gatos que viajen entre países de la UE cuenten con un pasaporte europeo individual. Este documento será imprescindible para cualquier desplazamiento sin fines comerciales dentro del territorio comunitario.
La información del pasaporte
El pasaporte no es un simple trámite administrativo. Incluye información detallada del animal, como su número de microchip, los datos del propietario, el historial de vacunación, los tratamientos veterinarios recibidos y la validación oficial de un veterinario. Con ello, las autoridades podrán verificar de forma más eficaz que las mascotas cumplen los requisitos sanitarios exigidos.
Según la normativa, uno de los principales objetivos es evitar la propagación de enfermedades entre animales y reducir posibles riesgos para la salud pública. La estandarización del sistema en toda la UE permitirá además un mayor control en fronteras y desplazamientos internacionales.
En el caso de España, el impacto será menor, ya que la mayoría de animales domésticos ya cuentan con este pasaporte, que suele expedirse en clínicas veterinarias al colocar el microchip, obligatorio por ley. Sin embargo, los propietarios deberán seguir cumpliendo una serie de requisitos antes de viajar.
Entre ellos, destaca la vacuna contra la rabia, que deberá administrarse al menos 21 días antes del desplazamiento, así como una desparasitación en los días previos. También será obligatorio que el animal tenga un mínimo de 12 semanas de edad y que un veterinario certifique su buen estado de salud.
Las consecuencias
El incumplimiento de estas normas puede tener consecuencias importantes. Los animales podrían ser retenidos en frontera, sometidos a cuarentena o incluso devueltos a su país de origen. Además, las sanciones económicas en España pueden alcanzar hasta los 50.000 euros en los casos más graves.
El nuevo marco europeo marca así un cambio importante en la movilidad con mascotas, en un contexto en el que cada vez más familias viajan acompañadas de sus animales de compañía.
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