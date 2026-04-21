Así es Sa Breix: la nueva fiesta que mezcla campo, música y “glamur” en Ibiza
El colectivo IAA TUU impulsa Sa Breix, una nueva fiesta en Ibiza que combinará tradición y modernidad en la plaza de Sant Jordi el 24 de abril
Ibiza incorpora este año una nueva cita a su calendario festivo con la llegada de Sa Breix, una propuesta que se estrena dentro de las Festes de Sant Jordi y que nace de un grupo de amigos y amigas del pueblo. La iniciativa está impulsada por IAA TUU, un colectivo de Sant Jordi de ses Salines que ya participó en la programación festiva de 2024 y que regresa tras un año de pausa.
Fecha y lugar de celebración
Sa Breix se celebrará el 24 de abril en la plaza de Sant Jordi. La programación comenzará a las 19 horas con una actividad previa y continuará a partir de las 20 horas con el inicio de la fiesta principal.
Actividad previa con concurso popular
Antes del inicio de la fiesta tendrá lugar el I Campionat de Llançament de Carretó i Espardenya, una competición organizada también por IAA TUU. Esta actividad servirá como apertura de la jornada y forma parte del programa festivo previsto para el día.
Qué es Sa Breix
Según sus organizadores, Sa Breix nace directamente del entorno del pueblo y de su gente. El colectivo la define como una fiesta cercana, participativa y con una identidad muy marcada, que busca combinar tradición y modernidad en un mismo espacio. La propuesta se basa en la idea de unir la vida rural con un formato festivo contemporáneo.
Concepto y estética del evento
El concepto del evento se articula en torno a la mezcla entre el mundo rural y el ambiente festivo, una combinación que sus impulsores resumen como “campo y glamur”. La estética estará muy cuidada y el color rosa será el protagonista principal, con el objetivo de crear una imagen reconocible dentro del calendario de fiestas locales.
Programación musical
La música tendrá un papel central en Sa Breix. El programa incluirá distintos estilos como reguetón, rock y pop español, además de temas de grupos de la escena local. También está prevista la participación de artistas invitados que se suman a la iniciativa para completar una noche pensada como inicio simbólico de la temporada festiva.
Enfoque del proyecto
Desde IAA TUU explican que el objetivo es recuperar el espíritu de las fiestas de pueblo, apostando por un formato abierto a vecinos y visitantes. La propuesta busca fomentar la participación, la convivencia y el carácter social de este tipo de celebraciones.
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