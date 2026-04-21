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Los residentes de las caravanas se libran del desalojo del mayor asentamiento de Ibiza

La Policía Nacional les ha comunicado que no serán desalojados de momento

Los residentes de las 30 caravanas de Can Misses logran evitar el desalojo

Los residentes de las 30 caravanas de Can Misses logran evitar el desalojo

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Guillermo Sáez

Ibiza

Alrededor de 60 residentes del asentamiento de sa Joveria que viven en una treintena de caravanas estacionadas junto al hospital y el colegio de Can Misses han logrado evitar el desalojo realizado este martes por el Ayuntamiento de Ibiza en colaboración con la Policía Local y la Policía Nacional, que incluye además todas las infraviviendas instaladas en el terreno situado junto al Recinto Ferial.

Desde primera hora de la mañana, todos compartían el miedo y la incertidumbre sobre su futuro inmediato, ya que no sabían si el desalojo también les afectaba a ellos. Por si acaso, algunos ya habían empacado sus cosas.

En torno a las once de la mañana, un grupo de agentes de la Policía Nacional se ha personado en esta zona oeste del asentamiento para darles la buena noticia de que, por el momento, no van a ser desalojados.

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Sin embargo, también les han avisado de que en el futuro, sin hablar en ningún momento de plazos, esta zona también será desalojada. Según les han dicho, ese procedimiento todavía no se ha puesto en marcha por cauces oficiales.

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