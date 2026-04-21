Preparativos, recomendaciones y expectativas para el Día del Libro en Ibiza: «Desde el covid, cada Sant Jordi es igual o mejor que el anterior»

Para librerías, editoriales y lectores, el 23 de abril es unos de los días más importantes y «especiales» del año, pero prepararse para una cita tan importante conlleva mucho trabajo. «Llevamos un mes liados porque, entre otras cosas, hay que hacer pedidos de refuerzo y hablar con los autores que van a firmar en Sant Jordi», explica Pablo Sanz, librero de Hipérbole, mientras pone precios a varios volúmenes y los coloca en cajas. Entre él y Maruja Riera, apunta, se ocupan de todo el tema de la logística para este jueves, en Vara de Rey, y para el sábado en el paseo de s’Alamera. «Es la primera vez que vamos a Santa Eulària», explican.

Sandra Muñiz, al frente de Barco de Papel, se confiesa exhausta tras un domingo agotador en el que, con ayuda de su equipo y de familiares, ha conseguido ordenar y embalar en cajas todo el material que llevará a las distintas celebraciones del Día del Libro. «El jueves estaremos en Vila, en Vara de Rey, y en Sant Jordi; el viernes, por primera vez, en Sant Antoni; y el sábado, en Santa Eulària», detalla la responsable de esta librería especializada en libros, juguetes educativos y manualidades para los más pequeños.

En Sa Cultural, Pedro González aprovecha los momentos en que no tiene que atender clientela para preparar las cajas de libros que expondrán en su puesto el 23 de abril en Ibiza, el día 24, en Sant Antoni y el 25, en Santa Eulària.

Pablo Sanz, librero de Hipérbole, con su recomendación literaria particular: ‘La zorra’, de Bora Chung. / J.A. Riera

Vicent Marí, responsable de la Llibreria Mediterrània y de Miquel Costa Editor, muestra en un rincón ochenta cajas de cartón apiladas, de las que ya ha conseguido llenar algo más de la mitad. «Este domingo hice horas extras», comenta con una sonrisa, dejando claro, como dice Pablo Sanz, que «sarna con gusto, no pica». Su negocio tendrá estand este año en Vila, este jueves; en Sant Antoni, el viernes; en Santa Eulària, el sábado; y en Sant Llorenç, el próximo 1 de mayo.

Expectativas para Sant Jordi

Las perspectivas de Marí para el Día del Libro son buenas porque «se espera buena climatología, hay turismo» y, además, la cosecha literaria de este último año en lo que se refiere a títulos de autores locales, que es su especialidad, es de «calidad». . «Desde el covid, cada Sant Jordi es igual o mejor que el anterior», señala.

«Mi principal preocupación para Sant Jordi siempre es el tiempo, pero he visto que hará bueno así que estoy tranquilo», dice Pablo Sanz. A continuación, menciona a algunos de los autores que el 23 de abril estarán firmando en su espacio de Vara de Rey, entre los que están la leyenda del tenis Björn Borg, el filósofo Santiago Beruete y el autor ibicenco Toni Montserrat.

«Sant Jordi es muchísimo trabajo, así que ya puede hacer buen tiempo», cruza los dedos Muñiz. Tiene esperanzas de que este Día del Libro vaya igual o mejor que el de 2025, teniendo en cuenta que no cae dentro de Semana Santa, lo que puede traducirse en que haya «más gente, en general, y más colegios».

«Las expectativas son buenas porque Sant Jordi siempre es un día especial en todos los sentidos en el que la gente nos apoya muchísimo», señala, por su parte, Pedro González, antes de enumerar algunos de los títulos que cree que tendrán más tirón en el Día del Libro. Entre ellos está ‘La intriga del funeral inconveniente’ (Seix Barral), de Eduardo Mendoza; ‘La ciudad de las luces muertas’ (Destino) y ‘La península de la casas vacías’ (Siruela), de David Uclés; y ‘Proyecto Hail Mary’ (Nova), de Andy Weir. También cree que funcionarán bien ‘Plomo’ (Plaza&Janés), de José Luis Sastre; y ‘Mentira’ (Ediciones B), lo último de Juan Gómez-Jurado tras el cierre de la saga ‘Reina Roja’.

En literatura juvenil, el librero de Sa Cultural está convencido de que en la fiesta grande de la literatura triunfará «cualquier libro con los cantos tintados» y todo lo que se está publicando, ya sea cómic o novela, en torno al universo de una de las series con más éxito de la plataforma Netflix, ‘Stranger Things’.

Pedro González, de Sa Cultural, con un ejemplar de ‘El enamorado de la Osa Mayor’’, de Sergiusz Piasecki. / J.A. Riera

En Hipérbole, a la vista de lo que se está vendiendo más en la librería en los últimos días, mencionan un título que está en catalán y castellano, ‘Crispetes de matinada’ (La Campana), de Regina Rodríguez Sirvent, autora de un gran fenómeno de la narrativa catalana, ‘Les calces al sol’. Además, Sanz y Riera nombran unas cuantas obras más que están teniendo una buena acogida entre los lectores, como ‘Comerás flores’ (Libros del Asteroide), de Lucía Solla Sobral, que «ya fue un boom en Navidad»; ‘Han cantado bingo’ (Reservoir Books), de Lana Corujo; ‘Los nombres’ (Salamandra), de Florence Knapp; o «cualquier título de Nora Ephron», como el que acaba de salir, ‘Gente a cenar’ (Libros del Asteroide). A ellos se suma una obra en la que el librero de Hipérbole tiene depositada mucha confianza, ‘Física de la tristeza’ (Impedimenta), de Gueorgui Gospodínov, el autor de ‘El jardinero y la muerte’, que fue muy buen recibido por críticos, libreros y lectores.

En el apartado de novela juvenil, un libro que probablemente tenga mucha demanda en Sant Jordi, en opinión del librero de Hipérbole, es ‘Los ecos de Jude’ (Montena), de Joana Marcús. En lo que respecta a literatura infantil, cita la colección de ‘La ovejita que vino a cenar’ (Beascoa), de Steve Smallman y Joëlle Dreidemy; el primer libro oficial en español de la película animada de Netflix ‘K-Pop Demon Hunters’; y a la escritora y periodista Míriam Tirado.

A la autora de éxitos como ‘El hilo invisible’ también la menciona la encargada de Barco de Papel, que está convencida de que uno de los títulos que va a tener tirón en Sant Jordi es la última entrega de su serie ‘Me llamo Goa’, ‘¡Vaya lío, Goa!’ (B de Blok), que vio la luz este mismo mes.

Literatura local

Entre los libros de autores ibicencos, Pablo Sanz destaca como uno de los que cree que se venderán más en Sant Jordi el de ‘Retro! Memoria de la Música Moderna en Ibiza y Formentera (1950-2020)’ (Balàfia Postals), del periodista Pep Ribas, Hereva. Es precisamente uno de los títulos que también cita Vicent Marí, que menciona otras dos publicaciones pitiusas que piensa que serán un éxito el Día del Libro. Una de ellas es la novela gráfica ‘Y un día. Formentera 1940)’ (La oveja roja), de Víctor Escandell, Vicent Ferrer, Antoni Ferrer Abárzuza y Carles Torres.

La segunda obra a la que hace referencia es de cosecha propia, ‘Parlem de sa barca de Formentera. La connexió marítima pitiusa i els seus vaixells (1900-1980)’ (Miquel Costa Editor), de Xico Castelló Ferreres, que esta tarde, a las 20.15 horas, se presenta en la Biblioteca Municipal de Ibiza, en Can Ventosa.

No es el único título que Miquel Costa Editor ha sacado en los últimos meses, recuerda, haciendo referencia a ‘Dones de la sal. Hòmens de la sal. Teatre’, de Bernat Joan i Marí; el poemario ‘Suite de ses Figueretes’, de Sergi Torró, que se presentará el 15 de mayo; la obra ‘Isidor Macabich Llobet (1883-1973). Una biografía’, de Isidor Marí Mayans; y el libro infantil ‘Les emocions que ens envolten’, escrito por Verónica Pérez e ilustrado por Javier Mendoza.

Sandra Muñiz, de Barco de Papel, con un ejemplar del libro ilustrado ‘La tortuga que va canviar el rumb’. / J.A. Riera

Recomendaciones

Si alguien tiene dudas sobre qué libros comprar en Sant Jordi, allá van las recomendaciones personales de los libreros de Ibiza. Vicent Marí escoge un título que se está leyendo en estos momentos y con el que se siente muy identificado. Se trata del Premi Sant Jordi de este año, ‘Prometeu de mil maneres’ (Univers), una novela del poeta mallorquín Carles Rebassa, ambientado en Palma en la actualidad.

Pablo Sanz tiene clara su elección: ‘La zorra’ (Alpha Decay), la primera novela de la autora surcoreana Bora Chung, en la que se fusionan fantasía, comedia romántica y terror.

Pedro González tiene recomendaciones para dar y tomar: la novela ‘La lucecita’ (Anagrama), de Antonio Moresco; el ensayo ‘Instrucción de novicias’ (Blackie Books) de Ana Garriga y Carmen Urbita; y un clásico, ‘El enamorado de la Osa Mayor’ (Acantilado), de Sergiusz Piasecki. Pensando en los lectores jóvenes, destaca ‘Hambre. La prueba de Gu’, de la novelista surcoreana Choi Jin-young.

Sandra Muñiz se centra en su especialidad, la literatura infantil, y, entre los álbumes ilustrados, apuesta por uno que le «ha chiflado», ‘La tortuga que cambió su rumbo’, de Rachel Bright y Jim Field, editado en castellano por Edelvives, y en catalán, por Baula.