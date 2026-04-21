Playas de Ibiza: freno a la regulación del 'parking' de Cala Bassa para que no afecte a un área protegida

La regularización del aparcamiento de Cala Bassa sufre una nueva demora después de las objeciones marcadas por la conselleria de Vivienda y Territorio al informe de impacto ambiental, y deberá volver a tramitarse para evitar que "pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente", ya que se encuentra en un área protegida. La resolución del Govern advierte de que quedan zonas de estacionamiento en esta playa fuera de este proyecto de ordenación, además de reclamar un plan de protección contra incendios.

La propiedad del Cala Bassa Beach Club presentó en 2016 el proyecto para regularizar la zona de aparcamiento en la playa, que ya se utiliza desde hace años como estacionamiento de pago. Como este suelo es se encuentra en un Área Natural de Especial Interés, necesita el visto bueno del Govern a través de una evaluación ambiental. Según la resolución de la Dirección general de evaluación ambiental, publicada esta semana en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), el terreno quedaría nivelado con grava y se eliminaría la vegetación baja, mientras que se conservarían los árboles.

Capacidad de carga de unas 1.295 personas

Este establecimiento contempla regular un área para 200 vehículos, seis de ellos para conductores con movilidad reducida, y 34 motocicletas en un solar de 5.750 metros cuadrados, en el terreno que se encuentra al llegar a la playa desde la carretera. Para esta distribución, se estima que la capacidad de carga de la playa, de 6.500 metros cuadrados, es de unas 1.295 personas, según la cartografía de la Dirección general de Ordenación del Territorio del Govern. Sin embargo, junto a este solar se abren otras explanadas entre la vegetación, debido a la presión circulatoria, que no se incluyen en este proyecto.

La propuesta ya ha pasado su tramitación en el Consell de Ibiza, y el departamento de Gestión ambiental concluyó que "no presenta afecciones significativas sobre la realidad ambiental de la zona de implantación". Así y todo, el informe del Consell también advertía que el espacio usado por los coches se había expandido en los últimos años más allá de la delimitación proyectada, según se ponía de manifiesto en las imágenes aéreas. "Así, se considera necesario que se determine una eliminación del resto de sectores donde actualmente existe la ocupación de aparcamientos no regulados incluidos dentro de la misma parcela catastral del proyecto objeto de tramitación ambiental", según dictó el Consell.

Nueva evaluación

El grupo proteccionista Amics de la Terra incidió en esas mismas advertencias en sus alegaciones al proyecto durante su exposición pública en el Consell. "No se puede saber si el aparcamiento [...] aumentará o disminuirá la capacidad de acogida de vehículos respecto a la cantidad que aparcaban hasta ahora en temporada turística alta, y tampoco si aumentará o disminuirá la actual capacidad de carga de la playa", avisaban los ecologistas.

Finalmente, el Govern ha confirmado esas reticencias y obliga a reelaborar la ordenación del aparcamiento y que se someta una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria (más estricta y compleja), para garantizar que no dañará un espacio protegido. Hasta ahora, la tramitación seguía la vía simplificada, establecida para las actuaciones que no afectan al entorno.

La resolución del Govern ordena que "se deberá explicar en detalle el estado actual de las bolsas de aparcamiento próximas a la zona de implantación del proyecto y las actuaciones que se pretenden realizar en estas áreas, que no consta que se encuentren reguladas, para que las administraciones afectadas puedan presentar los informes pertinentes".

Entre otras medidas, también se requiere a los propietarios un plan con medidas de autoprotección frente a incendios forestales, con la garantía de conservación de los hábitats existentes alrededor del aparcamiento. Igualmente, deberán presentar un estudio geotécnico con el fin de descartar la posibilidad de hundimientos del terreno.