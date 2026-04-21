El nuevo show de J Balvin y DJ Snake llega a Ibiza con un formato distinto a los conciertos habituales
Ushuaïa Ibiza acogerá los días 14 y 21 de junio un espectáculo exclusivo
Ibiza vuelve a situarse en el centro de la música electrónica global con el estreno de un nuevo concepto que promete convertirse en uno de los momentos destacados del verano en la isla.
El club Ushuaïa Ibiza acogerá los domingos 14 y 21 de junio un show exclusivo protagonizado por J Balvin y DJ Snake, dos de los artistas más influyentes de la escena musical internacional.
Se trata de un formato completamente nuevo que va más allá del concepto tradicional de concierto o sesión de dj. La propuesta se presenta como una experiencia diseñada para romper con el modelo habitual basado en el “line-up” y centrarse en la energía del momento, la conexión con el público y la vivencia colectiva en la pista de baile.
Según la información del proyecto, el concepto nace de una idea abierta que busca provocar una reacción clara en el público: no ser “una fecha más en el calendario”, sino un evento que genere la sensación de “tener que estar ahí”. La experiencia se plantea como un regreso a la esencia de la música electrónica, con menos foco en la sobreexposición digital y más en lo vivido en directo.
El peso del proyecto está respaldado por la trayectoria de sus protagonistas. J Balvin es una de las figuras clave en la expansión global del reggaetón, con múltiples éxitos internacionales y colaboraciones con artistas de primer nivel. Por su parte, DJ Snake es uno de los productores más reconocidos del panorama electrónico, con miles de millones de reproducciones y colaboraciones con nombres como Justin Bieber, Selena Gomez o Travis Scott.
Ambos artistas ya habían coincidido recientemente en eventos internacionales, lo que refuerza la expectativa sobre esta nueva propuesta conjunta que ahora aterriza en Ibiza.
Ushuaïa Ibiza, conocido por sus espectáculos al aire libre y su programación de grandes nombres de la música electrónica, vuelve así a posicionarse como uno de los escenarios clave del verano en la isla, en una temporada donde la oferta musical internacional es especialmente intensa.
Las entradas para las dos fechas exclusivas ya están disponibles.
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