Regularización
Una mujer al tramitar el informe de vulnerabilidad en Ibiza: "Se quejan de los inmigrantes pero les encanta cogernos para trabajar y tenemos que tener la delicadeza para irle a limpiar la caca a sus padres"
Una cuidadora colombiana denuncia la falta de apoyo y las exigencias laborales que sufren los inmigrantes, que no pueden demostrar su experiencia ni acceder a contratos
"¿Tú sabes lo que es limpiarle la caca a un abuelo? No sabes lo grosero que es. O que te pegue, porque por lo general son personas que son muy mayores y son niños grandes", indica una mujer colombiana que hace cola para tramitar su informe de vulnerabilidad en el Ayuntamiento de Ibiza. Está en la mitad de una cola de más de un centenar de personas y, a pesar de haber llegado pronto, no sabe si hoy le atenderán.
Aprovecha la espera para denunciar las injusticias con las que se ha encontrado en Ibiza desde que reside aquí hace más de un año: "En la isla pasa algo. Te exigen, pero no te dan el apoyo". En su caso, ha trabajado como cuidadora de personas mayores, pero no dispone de documentación para demostrarlo. Nadie le ha querido firmar un contrato: "Lo primero que te piden es tu vida laboral. Tus papeles legales. Y no te dan ninguna facilidad", denuncia.
"¿Por qué se oponen a que estemos legales?", critica, en referencia a una dinámica que explica que sufre desde que llegó a España: "Se quejan de los inmigrantes, que no tenemos documentación. Pero les encanta cogernos para trabajar y podernos explotar y no pagar ni la Seguridad Social ni el sueldo como debe ser. Nos exigen horas de trabajo, pero no nos pueden ayudar con un contrato. No nos pueden empadronar. Pero sí tenemos que tener la delicadeza para irle a limpiar la caca a sus padres".
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