Sanidad
“Sin médicos no hay sanidad”: Los profesionales de Ibiza vuelven a la huelga del 27 al 30 de abril
Las movilizaciones del colectivo se harán con una concentración en Vara de Rey el próximo 29 de abril a las 18 horas
Ibiza tendrá un papel destacado en el calendario de movilizaciones convocado por el sindicato médico Simebal-CESM ante la falta de acuerdo con el Ministerio sobre las reivindicaciones planteadas por el colectivo. La isla acoge este martes 21 de abril una asamblea informativa en el hospital Can Misses y celebrará además una concentración el próximo 29 de abril en el paseo de Vara de Rey.
La asamblea de Can Misses forma parte de la ronda de encuentros convocados en Baleares para informar al colectivo médico sobre la situación actual del conflicto. El sindicato mantiene además la huelga prevista entre el 27 y el 30 de abril, dentro de una convocatoria de ámbito nacional impulsada por el Comité de Huelga.
En el caso de Ibiza, la principal movilización en la calle tendrá lugar el 29 de abril a las 17 horas en Vara de Rey, dentro de las concentraciones simultáneas convocadas en todo el país bajo el lema 'Sin médicos no hay sanidad'.
Concentraciones diarias hasta llegar a un acuerdo
Simebal-CESM recuerda que el conflicto gira en torno a la mejora de las condiciones laborales del colectivo médico y a la defensa de una sanidad pública de calidad. La organización considera que, tras las reuniones mantenidas con el Ministerio, no se han producido avances suficientes para desconvocar ni las protestas ni el paro previsto para la próxima semana.
Además de la concentración en el centro de Vila, durante los días de huelga, del 27 al 30 de abril, se celebrarán concentraciones diarias a las 8.30 horas en los hospitales de las islas.
El sindicato hace un llamamiento no solo a los profesionales sanitarios, sino también a la ciudadanía, al entender que se trata de un conflicto que afecta al futuro de la profesión médica y a la calidad del sistema público de salud.
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