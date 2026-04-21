Migrantes
Madre e hija que esperan para tramitar su informe de vulnerabilidad en Ibiza: "Han empezado a las 9.20 y diez minutos después ya nos han dicho que vengamos mañana"
Las dos mujeres llegaron una hora antes al servicio y denuncian esperas, confusión administrativa y una cola de más de 50 personas
Madre e hija esperan para tramitar su informe de vulnerabilidad en Ibiza desde una hora antes de que el servicio de tramitación se pusiera en marcha a las nueve de la mañana. Ambas acudieron ya el jueves, cuando se suponía que empezaba la tramitación online de las solicitudes de regularización, pero fueron víctimas de la confusión administrativa. Según explican, entonces les dijeron que por el momento no tenían la competencia para empezar a realizar estos informes.
En Vila han pasado tres días laborales para reorganizar el área de Servicios Sociales, mientras que en otros municipios llevan desde el jueves tramitando estas solicitudes. Las dos mujeres aseguran que comprenden la situación, pero no aceptan que, después de este tiempo, a poco más de media hora de que se empezase a atender a los usuarios, ya les dijeran que volvieran otro día. “Han empezado a las 9.20 y diez minutos después ya nos han dicho que vengamos mañana”, explica la hija.
Delante de ellas había más de 50 personas, una cifra que, según relatan, supone un problema. Además, critican que hay gente que se está colando. “Nos han dicho que hay que dar tiempo y que hoy llegarán a atender a 50 personas porque a las 13 horas paran”, añade.
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