De la ilusión al 'shock' en Ibiza: alquilan una habitación y se la encuentran okupada por estafadores

Lo que empezó siendo una oportunidad para trabajar en verano en Ibiza ha terminado en una pesadilla para una pareja que ha decidido contar su historia en redes sociales. El testimonio, publicado por el usuario @lacarreradlarata, se ha viralizado por un motivo claro: pone rostro a una estafa cada vez más frecuente en la isla.

Según explican, llevaban meses buscando alojamiento en la isla, una simple habitación en temporada alta, algo que son conscientes que es especialmente complicado. Finalmente, dieron con una oferta que parecía fiable. Tras intercambiar documentación, mantener varias conversaciones e incluso realizar videollamadas con la supuesta arrendadora, decidieron reservar.

Pagaron una señal de 800 euros

"Parecía de total confianza", relatan. Pero al llegar a la vivienda, la realidad fue muy distinta. No había nadie esperándoles. Un vecino les explicó entonces lo que estaba ocurriendo realmente: la persona con la que habían estado hablando no era la propietaria, sino alguien que ocupaba ilegalmente la vivienda junto a otras personas. Según este testimonio, utilizaban el piso para cometer estafas similares mientras permanecían allí.

La pareja acudió a denunciar lo ocurrido, pero la respuesta que recibieron no fue la que esperaban. Según cuentan, las autoridades ya tienen identificada a la presunta estafadora, pero el problema es que no tiene bienes a su nombre, lo que dificulta recuperar el dinero. "Da igual denunciar porque es insolvente", explican en el vídeo.

El impacto ha sido inmediato. Además de perder los 800 euros, aseguran que podrían haber perdido mucho más, ya que en un primer momento se les llegó a solicitar hasta 2.000 euros por la reserva. Ahora se encuentran alojados temporalmente en un hotel mientras buscan una habitación urgente para poder empezar a trabajar.

Desde organismos como la Guardia Civil llevan tiempo alertando de este tipo de fraudes, en los que los estafadores utilizan anuncios falsos o incluso viviendas que no les pertenecen para captar víctimas. En este caso, la denunciada aportó toda su documentación, incluido el DNI, lo que le dio credibilidad aunque todo se tratara de una estafa.

La historia de esta pareja sirve como aviso: estas estafas no solo existen, sino que pueden ser difíciles de detectar incluso tomando precauciones como pedir documentación o realizar videollamadas.