Que con los problemas que sufre Ibiza con el agua desde hace décadas aún haya tres municipios de la isla que tengan por aprobar la norma contra el despilfarro en piscinas. Y eso que la Alianza por el Agua les mandó un borrador de ordenanza y gestión en noviembre de 2024 para que pudieran hacerlo en el más breve plazo posible. Sant Josep y Santa Eulària ya tienen aprobada la ordenanza y, de hecho, la de Santa Eulària es la que podría servir como ejemplo para los tres que aún no la han aprobado: Vila, Sant Antoni y Sant Joan. En el caso de la capital, tendrá que esperar a que se adjudique de forma definitiva la contrata del agua.

Llama la atención

Las quejas que se repiten sobre la calidad de la comida que se sirve a los pacientes en el Hospital Can Misses de Ibiza. De hecho, muchos usuarios prefieren llevar la comida de su casa o que se la lleven sus allegados antes de comer lo que les sirven en el centro. A una persona que denunció la mala calidad a Diario de Ibiza, los propios trabajadores le reconocieron que la comida no está buena. Eso sí, a la hora de puntuarla, el cuestionario que pasa el hospital tras recibir el alta, solo tiene como respuestas caritas sonrientes.