Pateras
A juicio el acusado de dirigir una patera desde Argelia hasta Formentera con 19 migrantes
La Audiencia Provincial de Baleares celebra la vista previa del juicio por un supuesto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras un trayecto en el que viajaban 19 migrantes en una embarcación sin medidas de seguridad
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará este martes, a las 09.45 horas, la vista previa del juicio contra un joven acusado de ponerse al mando de una patera desde Argelia hasta Formentera. La Fiscalía solicita para él cinco años de prisión como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, la embarcación partió de la costa argelina a la medianoche del 27 de julio de 2025 y alcanzó Ibiza sobre las 11.45 horas del día siguiente.
En la patera, de apenas cuatro metros de eslora y sin medidas de seguridad, viajaban 19 personas migrantes y su vida habría corrido peligro durante la travesía.
La Fiscalía sostiene además que el acusado gobernó la embarcación durante todo el trayecto, orientándose con una brújula, y que el viaje habría sido organizado por personas no identificadas en connivencia con él.
El Ministerio Público subraya también que la patera carecía de elementos de seguridad y salvamento, así como de equipos radioeléctricos y contraincendios, y que además se superó el aforo máximo autorizado, lo que habría incrementado el riesgo para todos los ocupantes.
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