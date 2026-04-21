Residente en un asentamiento chabolista en Ibiza que espera tramitar su informe de vulnerabilidad : "No tenemos ni idea a dónde iremos cuando salgamos de acá porque hoy nos están desalojando"

Hugo Fernando y Ángel Núñez llevan desde las cuatro de la mañana haciendo cola frente a la oficina del Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) en Vila. En realidad llevan pendientes de la puerta principal de la oficina desde las diez de la noche del día anterior y decidieron venir cuando vieron que ya se acercaba gente. Hoy es un día en el que se juntan muchas cosas para ellos. "Hoy es el día", afirma la mujer que les acompaña, que lleva tres años viviendo en la isla sin poder acceder a atención sanitaria.

Trabajadora del Ayuntamiento de Ibiza durante el primer grupo de la fila que hay en el SAC, desde las 4 am / Vicent Mari

Hoy es el día porque mientras están aquí están desalojando el asentamiento en el que residían hasta ahora, el de sa Joveria, el más grande de la isla de Ibiza. "No tenemos ni idea a dónde iremos cuando salgamos de acá porque hoy nos están desalojando", señala ella. "No sabemos a dónde iremos. No lo sabemos porque o nos veniamos acá o nos quedabamos allá, pero este informe lo necesitamos porque de eso depende nuestro futuro", añade, tras explicar que todas sus pertenencias siguen en su infravivienda de sa Joveria.