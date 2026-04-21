Arte
Ibiza se llena de bichos: hierro y arte toman Can Jordi
La muestra reúne obras de alumnos de la Escola d’Arts d’Eivissa y rinde homenaje a la lagartija para alertar sobre su situación por la invasión de serpientes
La sala de exposiciones de Can Jordi Blues Station inaugura este miércoles, 22 de abril, a las 19 horas, la muestra escultórica Fauna i forja, una propuesta que transforma la fauna ibicenca en arte a través del hierro. La exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 8 de mayo, reúne obras creadas por alumnos del grado medio de Forja Artística de la Escola d’Arts d’Eivissa.
El proyecto gira en torno a los animales de la isla, aunque con un protagonismo especial para la lagartija ibicenca, uno de los símbolos más reconocibles de Ibiza. A través de sus piezas, los jóvenes artistas no solo exploran las posibilidades expresivas del metal, sino que también lanzan un mensaje de concienciación sobre la delicada situación de esta especie, amenazada por la proliferación de serpientes en el territorio.
La muestra incluye un total de quince esculturas centradas en la 'sargantana', junto a otras obras inspiradas en distintos animales de la fauna pitiusa. Cada pieza refleja una interpretación personal, combinando técnica y creatividad en un proceso en el que el trabajo artesanal del hierro se convierte en lenguaje artístico.
Los autores de las obras son Vicente Cardona, Xavier Fischer, Ainara Marín, Silvia San, Kika Sánchez, Pedro Abril, Diego Alarcón, Yasmina Alileche, Rubén Garrido, Lucía González, Marzia Lami, Mauro Pascual y Doae Aradat, todos ellos alumnos del ciclo formativo de Forja Artística.
Más de 90 años de historia
La Escola d’Arts d’Eivissa, que abrió sus puertas en 1935, ha formado a lo largo de su historia a numerosos herreros, carpinteros y artistas ibicencos. En los ciclos formativos de forja artística, los alumnos no solo adquieren las habilidades técnicas necesarias para trabajar el metal, sino que también desarrollan su faceta creativa que conecta tradición y contemporaneidad. La iniciativa pone en valor tanto el talento emergente como la trayectoria de la escuela.
Con Fauna i forja, Can Jordi vuelve a apostar por propuestas culturales que combinan arte, identidad local y compromiso medioambiental, con una exposición en la que el hierro cobra vida para dar forma a los animales más emblemáticos de Ibiza.
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