Comienza el desalojo del mayor asentamiento de chabolas de Ibiza

El operativo de desalojo de los dos asentamientos de sa Joveria (uno junto al Recinto Ferial y el segundo, de caravanas, en la zona más cercana al hospital y el colegio Can Misses) ha comenzado a primera hora de este martes con un importante despliegue policial y de limpieza. Según la información recabada sobre el terreno desde alrededor de las nueve de la mañana, en el área de infraviviendas del Recinto Ferial aparentemente ya no queda nadie, aunque varias fuentes apuntan a que en la zona de caravanas, una veintena de personas todavía no han abandonado el lugar. Se trata del asentamiento chabolista más grande de la isla de Ibiza.

A las diez de la mañana estaba prevista la entrada de un pequeño dispositivo al asentamiento compuesto por responsables de la Policía Local y de la Policía Nacional, el secretario municipal y personal de Servicios Sociales. Su primera misión, comprobar si queda alguien en la zona y avisar del desalojo.

Solo una vez que se confirme que no hay nadie en las chabolas junto al Recinto Ferial se procederá a despejar la zona. La prioridad, según las fuentes consultadas, es garantizar la seguridad de las personas. En el puesto de mando, el departamento de Servicios Sociales ha habilitado además un espacio de atención para las personas afectadas, con el objetivo de realizar un primer cribado y valorar sus necesidades. En el caso de requerir prestaciones o seguimiento, se les derivará a la oficina de l’Eixample, donde hay un equipo de trabajadores sociales preparado para atenderlas.

Despliegue policial y dispositivo de limpieza

En el espacio habilitado para los medios de comunicación junto al Recinto Ferial ya han entrado una retroexcavadora, camiones con contenedores y camiones grúa, que formarán parte del dispositivo de retirada y limpieza previsto para la jornada. Por el momento, los periodistas deben permanecer en la zona acotada hasta que la Policía Nacional decida.

El despliegue cuenta con más de una veintena de agentes entre efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional. En la zona también hay, al menos, tres furgonetas de la Policía Nacional y dos vehículos de la Policía Local.

Además, ya se han dispuesto distintas bañeras y contenedores para clasificar los residuos que se retirarán del asentamiento. La basura será separada por tipos, entre ellos madera, electrodomésticos, colchones y enseres, mientras que otros residuos irán a la fracción de restos. También se ha previsto un espacio específico para depositar botellas de butano.

En la zona de las caravanas, los residentes que todavía no se han ido están muy nerviosos y con mucha incertidumbre. Algunos han recogido sus cosas y otros no. Dicen que no tienen ni idea de a dónde van a ir porque llevan tiempo buscando terrenos para establecerse y no han encontrado nada, ya que ahora hay muchas más piedras de gran tamaño y barreras cerrando terrenos que antes estaban despejados.

El operativo se desarrolla con expectación y pendiente tanto de la salida de las personas que aún pudieran permanecer en esta zona de caravanas.

A las 10.18 horas ya se habían inspeccionado 22 infraviviendas que estaban vacías, por lo que las han marcado para que sean derribadas. También se han encontrado dos perros, por lo que se ha dado aviso a los servicios municipales de Protección Animal.

La Policía Local está siguiendo el operativo con un dron que sobrevuela la zona y con el que ha comprobado que aún había personas en el asentamiento cuando ha comenzado el desalojo.

En la zona más cercana al Hospital Can Misses y el colegio del mismo nombre, donde hay unas 25 autocaravanas y caravanas donde vive gente, a las 10.15 horas aún no se habían retirado las grandes piedras que impiden tanto el acceso como la marcha de los vehículos. Los residentes se mostraban muy nerviosos y expresaban su incertidumbre por qué sería de ellos. Algunos habían recogido sus pertenencias y otros no, pues explican que no tienen ni idea de a dónde van a ir: llevan tiempo buscando terrenos para establecerse pero no han encontrado ninguno. Además, ahora hay muchas más piedras y barreras cerrando zonas que antes estaban abiertas. Una excavadora estaba en las cercanías, preparada para entrar a por las caravanas.

Dos hombres de una infravivienda se están resistiendo a abandonarla, al parecer es grande e incluso tiene placas solares.

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