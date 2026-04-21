Ibiza se apunta al fitness de moda: así es el entrenamiento que combina fuerza, equilibrio y mente
La isla se prepara para un retiro de bienestar que fusiona fitness, mindfulness y experiencias premium
Ibiza se prepara para recibir una de las propuestas de bienestar más llamativas de la temporada. A caballo entre el fitness, el mindfulness y la experiencia premium, un nuevo retiro aterriza en la isla con una fórmula que combina entrenamiento físico, desconexión y entorno exclusivo.
Del 31 de mayo al 3 de junio, el Nobu Hotel Ibiza Bay acogerá “Kick the Barre”, un programa de tres noches centrado en el movimiento consciente y el cuidado integral del cuerpo. La iniciativa está liderada por Anna Lewandowska, conocida por su trayectoria en el mundo del deporte y el bienestar, así como por su influencia en el sector del fitness a nivel internacional.
El eje del retiro es un método propio que reinterpreta el barre tradicional. La disciplina combina elementos del ballet con movimientos inspirados en las artes marciales, incorporando ejercicios de bajo impacto pero alta intensidad enfocados en fuerza, equilibrio y coordinación. Este tipo de entrenamiento encaja con una tendencia cada vez más extendida: rutinas que buscan mejorar la condición física sin someter al cuerpo a un desgaste excesivo.
El ritmo de la isla
El programa diario está diseñado para adaptarse al ritmo de la isla. Las sesiones de entrenamiento se realizan por la mañana, al aire libre y junto al mar, seguidas de espacios orientados a la recuperación y el descanso. Además del ejercicio, la experiencia incluye actividades complementarias como rutas de senderismo por enclaves naturales, tratamientos de bienestar y propuestas gastronómicas.
Más allá del componente deportivo, este tipo de retiros reflejan el auge de un nuevo turismo enfocado en la salud y el autocuidado. En destinos como Ibiza, tradicionalmente asociados al ocio nocturno, crece la demanda de experiencias que combinan actividad física, naturaleza y desconexión.
La propuesta se enmarca así en una tendencia global que apuesta por integrar cuerpo y mente en entornos cuidados, donde el entrenamiento deja de ser solo ejercicio para convertirse en una experiencia completa.
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches de Ibiza
- Muere un hombre en Ibiza aplastado por el tractor que conducía
- Una nueva fiesta aterriza en Ibiza: Sa Breix, una verbena payesa
- Una camarera revela cuánto gana con las propinas en Ibiza en una semana
- Sucesos en Ibiza: Hallan cuatro proyectiles anticarro en un coche abandonado en la calle
- Una lectora, Marilina Marí Marí, sobre la pérdida de tradiciones ibicencas: 'Ibiza no es la puesta de sol de es Vedrà, ni los tambores de Benirràs
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores de Ibiza
- Prohibido realizar obras en Santa Eulària por el inicio de la temporada en Ibiza: la medida entra en vigor este día