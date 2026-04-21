Salud presume de haber reducido la espera media para una cirugía en Can Misses de 170 a 146 días desde 2023

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado este martes en el Parlament balear que la espera media para una cirugía en el Hospital Can Misses de Ibiza era 170 días en julio de 2023 y desde entonces se ha reducido en 24 días, lo que resulta en 146 días de media para ser operado en el único hospital público de la isla. Además, la responsable del área ha añadido que en las mismas fechas se esperaba 112 días de media para una consulta, un periodo que ahora se ha reducido en 32 días, siendo 80 el número de días que un paciente debe esperar de media para acceder a una consulta en la actualidad, más de dos meses.

Así se ha pronunciado durante el pleno del Parlament después de que la diputada del Grupo parlamentario Vox, Patricia de las Heras, le preguntara sobre las medidas que va a tomar su conselleria ante la "situación límite" de Can Misses.

García ha vuelto a recordar la situación en la que se encontraba el centro sanitario cuando el actual equipo de gobierno ganó las elecciones, centrándose en la falta de profesionales sanitarios en todos los servicios. Una vez más, ha puesto en valor la incorporación de especialistas en Oncología hasta llegar a la plantilla actual compuesta por cinco oncólogos. También ha asegurado que desde 2023 hasta la actualidad se han incorporado 37 profesionales médicos al sistema de salud.

La consellera balear ha destacado las mejoras del área de Urgencias, donde hay "una plantilla de 23 profesionales" , que suponen "un 72% de la capacidad orgánica del servicio", a los que habría que sumar un grupo de 14 médicos procedentes de otros servicios como atención primaria o Samu 061 "que apoyan al servicio realizando guardias".

De las Heras, por su parte, no parecía compartir esa visión tan optimista de la situación y ha afirmado que "el servicio de Urgencias del único hospital de Ibiza está al límite por la falta de 13 médicos". La diputada del partido de ultraderecha ha afirmado que este servicio sufre un incremento anual de 2.000 usuarios, atendiendo a 63.000 pacientes al año con una plantilla "diezmada" desde hace años.

Trama de las mascarillas

Manuela García también ha intervenido para responder a la socialista Patriicia Gómez, que preguntaba por la situación de la sanidad pública en Balears a la vez que alertaba de su "deterioro". La responsable del área de Salud no ha dudado en acusar a Gómez, que ocupó su cargo durante el último gobierno de Francina Armengol, de ser "colaboradora imprescindible" de la supuesta trama de las mascarillas vinculada a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

"Creo que no está en condiciones de hablar de responsabilidad, porque ¿qué responsabilidad ha asumido usted, que es la responsable política de abrir las puertas del IbSalut a una presunta organización criminal?", ha espetado la consellera a la diputada socialista.

"El último informe de la UCO es claro: fue Armengol quien abrió las puertas de Balears a la trama y usted fue la colaboradora imprescindible", ha zanjado la consellera balear. Gómez, por su parte, ha lamentado que García "busque la culpa fuera de su conselleria".