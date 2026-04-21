Antoni Vera denuncia la "incoherencia" del PSOE al votar a favor del nuevo servicio de autobuses para después criticarlo

El diputado del Grupo parlamentario socialista, Àlex Pitaluga, ha denunciado ante el pleno del Parlament balear que, desde la puesta en marcha del nuevo servicio de autobuses en Ibiza hace dos semanas, se han generado "incidencias constantes" por toda la isla, como "retrasos, autobuses saturados, otros que se quedan sin gasolina, conductores sin autobús y autobuses sin conductor", ha enumerado.

Las peores consecuencias las sufren, según Pitaluga, los alumnos que llegan tarde a sus centros escolares por retrasos o cambios de ruta "sin avisar". El diputado ha asegurado además que el caos continúa dos semanas después "debido a problemas que no son puntuales o aislados sino un patrón generalizado de mal funcionamiento con consecuencias muy concretas para el alumnado de los centros". Después de afirmar que los estudiantes de Ibiza y la ciudadanía necesitan "un servicio digno, accesible y funcional" en lugar del "caos y la gran indignación" actual, el socialista ha destacado la desaparición de la línea conectaba los centros educativos con Cala de Bou, en Sant Josep, que ha dejado desatendidos a "colectivos más vulnerables", como son las personas mayores, con movilidad reducida y a los estudiantes.

Según Pitaluga, el Govern debería exigir "soluciones inmediatas" al Consell de Ibiza, que ha tenido siete años para planificar este servicio y "el resultado ha sido un desastre". "No solo está fallando el transporte, está fallando el Consell de Ibiza, el Govern y el PP", ha concluido.

Gratuidad del transporte para FP

Llegado su turno de intervención, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha puntualizado que uno de los institutos afectados, el IES Sa Colomina, imparte cursos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, siendo la mayoría de sus alumnos residentes en la ciudad de Ibiza, donde está situado. Acto seguido, ha recordado que "el Consell de Ibiza ha licitado un nuevo contrato con más rutas y mejor conectividad y se da la casualidad de que ha cambiado ligeramente los horarios que suelen coger (los estudiantes)". Entonces ha pasado a alabar el trabajo del Partido Popular para conseguir la gratuidad del transporte escolar hasta Bachillerato y para hacer que "todas las rutas funcionen perfectamente", adelantando que desde el Govern balear "se está trabajando" para ampliar la gratuidad del servicio a los alumnos de FP.

Además, el conseller balear ha echado en cara al diputado su incoherencia: "si tan mal le parece el cambio de rutas del servicio regular, ¿por qué sus compañeros socialistas votaron a favor en el Consell de Ibiza?". Vera ha reprochado a los socialistas que, después de ese voto en positivo, "vengan ahora a embarrar a costa de los problemas de los alumnos". Para terminar, el conseller ha sacado a relucir la investigación sobre la relación entre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y Koldo García.