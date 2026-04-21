Desalojo de sa Joveria
Espectaculares imágenes a vista de dron del desalojo del mayor asentamiento de chabolas de Ibiza
Un vídeo aéreo muestra la magnitud del problema que se vivía en sa Joveria, a las puertas de Ibiza
El asentamiento ilegal de sa Joveria ha sido desalojado este martes en un operativo especial que ha contado con la participación de agentes de la Policía Nacional, la Policía Local y trabajadores municipales de los servicios sociales y medio ambiente. El Ayuntamiento de Ibiza ha grabado un vídeo con un dron en el que se muestra la magnitud del problema que se vivía en esta zona del municipio de la capital de la isla.
En las imágenes se ve el gran tamaño de este poblado chabolista y a los agentes que han participado en el desalojo. En agosto de 2025, sa Joveria llegó a alcanzar el medio millar de residentes en alrededor de 200 chabolas, tal y como publicó este diario en un extenso reportaje.
El vídeo muestra el campamento de sa Joveria como un barrio más de la ciudad de Ibiza, con chabolas en los márgenes de los antiguos caminos que atravesaban este enorme solar antes de ser habitado por las infraviviendas.
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