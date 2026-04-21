DIRECTO: Un gran operativo empieza el desalojo del mayor asentamiento de chabolas de Ibiza

El operativo de desalojo de los dos asentamientos de sa Joveria (uno junto al Recinto Ferial y el segundo, de caravanas, en la zona más cercana al hospital y el colegio Can Misses) ha comenzado a primera hora de este martes con un importante despliegue policial y de limpieza. Según la información recabada sobre el terreno desde alrededor de las nueve de la mañana, en el área de infraviviendas del Recinto Ferial aparentemente ya no queda nadie, aunque varias fuentes apuntan a que en la zona de caravanas, una veintena de personas todavía no han abandonado el lugar. Se trata del asentamiento chabolista más grande de la isla de Ibiza.

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