Desalojo de sa Joveria
El desalojo del mayor asentamiento de Ibiza llega al Congreso y al Senado
"Es un asentamiento de personas trabajadoras que viven en chabolas o en caravanas", denuncia el senador socialista José Hila
El senador autonómico por Baleares del PSIB-PSOE, José Hila, ha denunciado este martes ante la Comisión mixta de insularidad Congreso-Senado, según ha trasladado el PSOE en un comunicado, la falta de alternativa habitacional para las personas que viven en asentamientos en la isla de Ibiza durante el desalojo de sa Joveria.
En el marco de esa comisión, Hila expuso, según el PSOE, la "degradación" del acceso a la vivienda y la "falta de respuesta" de las instituciones gobernadas por el Partido Popular, una situación que, dijo, provoca casos como el de sa Joveria. "Es un asentamiento de personas trabajadoras que viven en chabolas o en caravanas. Lo triste es que se les desaloja sin darles una alternativa, con lo cual, tendrán que ir a otro lugar a poner su caravana o su chabola", señaló.
La gestión del Govern
El senador socialista aseguró que esta es "la triste situación en la que nos encontramos en una isla donde estas personas tienen un sueldo y tienen un sueldo decente, pero claro, hoy en día alquilar un piso en Ibiza, un piso pequeño, cuesta 2.000 euros en adelante. Es imposible que un trabajador de la hostelería, de la restauración, lo pueda pagar".
José Hila criticó directamente la gestión del ejecutivo autonómico de PP y Vox, al que reprochó que, tras tres años de mandato, no haya aplicado "ninguna medida a corto plazo que haya funcionado", mientras los precios siguen subiendo, según sostuvo.
En este sentido, Hila calificó de "error gravísimo" el rechazo a herramientas estatales como la Ley de Vivienda para topar los precios del alquiler, una negativa que atribuyó a motivos "puramente ideológicos". "Está muy bien criticar las medidas del Estado, pero probémoslas y después las critican si no funcionan", dijo, al tiempo que recordó que hay 300 municipios en todo el Estado que ya han solicitado ser zona tensionada y que ninguno de ellos ha pedido salir de esa situación.
Contratos alquiler de la pandemia
José Hila también advirtió sobre la situación inmediata de 70.000 personas de las Illes Balears que tienen contratos de alquiler derivados de la época de la pandemia. El senador instó al Partido Popular a votar a favor de la prórroga de esos contratos en el Congreso para evitar que miles de familias pasen de pagar 700 euros a rentas de 2.000 euros. "Voten a favor de las personas, voten prorrogar esta medida", pidió directamente al PP, y advirtió de que, si no se hace, muchos acabarán "en la calle con sus hijos e hijas".
Por último, José Hila defendió la urgencia de que las administraciones públicas de Baleares intervengan en el mercado, al considerar que la crisis actual es una "cuestión de emergencia" que no se resolverá solo con la oferta y la demanda. "Las administraciones tienen que intervenir y tienen que posicionarse" para garantizar un derecho fundamental como es el de la vivienda, concluyó.
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