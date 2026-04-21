Uno de los desalojados del asentamiento chabolista de Ibiza: "El Estado debería pagarme a mí, o por lo menos una ayuda"
Un hombre desalojado del asentamiento de sa Joveria, donde llevaba tres meses viviendo, acude a Servicios Sociales con dos bolsas y todas sus pertenencias
"El Estado debería pagarme a mí, o por lo menos una ayuda". Con esta frase, pronunciada entre risas amargas tras ser desalojado del asentamiento de sa Joveria, resume su situación uno de los afectados por el operativo desplegado este martes en la zona.
El hombre, de origen marroquí y que asegura llevar tres meses viviendo en Eivissa, abandonó el lugar con dos bolsas en las que llevaba todas sus pertenencias. Visiblemente afectado, con lágrimas en los ojos, explicó ante la cámara que su situación es ahora "mucho peor que antes". Además, aseguró "tener trabajo pero no poderlo efectuar" sin dar explicaciones del porqué. A preguntas sobre si pagaba algún tipo de alquiler o cantidad por permanecer en el asentamiento, respondió con ironía: "El Estado debería pagarme a mí, o por lo menos una ayuda". Tras salir del asentamiento, se dirigió al puesto habilitado por Servicios Sociales para comprobar si podía recibir algún tipo de asistencia o encontrar un lugar donde pasar la noche.
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