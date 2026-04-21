El Consell de Ibiza ofrece ayudas para impulsar la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos

El Consell de Ibiza ha abierto tres convocatorias de ayudas dirigidas a empresas, ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para fomentar la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos en la isla. Según ha informado la institución insular, las convocatorias, publicadas en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), suman una inversión total de 450.000 euros y el plazo de presentación de solicitudes ya está abierto hasta el próximo 11 de mayo.

Entre las convocatorias, el Consell de Ibiza destaca la línea dirigida a empresas, dotada con 125.000 euros y con una cuantía máxima de 20.000 euros por solicitud. Esta línea está orientada, según explica la institución, a impulsar proyectos que permitan reducir la generación de residuos en origen, mejorar la separación selectiva y “avanzar hacia modelos productivos más sostenibles”.

El Consell señala que esta línea para empresas da apoyo a actuaciones como la implantación de sistemas de prevención de residuos, la sustitución de materiales de un solo uso, la mejora de los procesos internos de gestión o la incorporación de prácticas de economía circular.

200.000 euros de presupuestos

La institución insular también ha abierto una línea específica para entidades sin ánimo de lucro, con una dotación de 125.000 euros y un máximo de 20.000 euros por proyecto, destinada a iniciativas de sensibilización, reutilización y reducción de residuos. En el caso de los ayuntamientos, la convocatoria cuenta con un presupuesto de 200.000 euros y un máximo de 40.000 euros por solicitud, con el objetivo de reforzar la recogida selectiva y mejorar la gestión municipal de residuos.

Las ayudas están destinadas a proyectos concretos que acrediten una mejora real en la prevención o gestión de residuos y que puedan ejecutarse dentro del periodo establecido. Las solicitudes deben incluir una memoria técnica del proyecto, el presupuesto detallado, el calendario de ejecución y la documentación administrativa correspondiente, de acuerdo con las bases publicadas en el BOIB.

En conjunto, las tres convocatorias buscan, según asegura el Consell de Ibiza, impulsar iniciativas que contribuyan a reducir la generación de residuos y a avanzar hacia “un modelo más eficiente y sostenible” en la isla. Desde la institución se hace un llamamiento, especialmente al sector empresarial, para que presente proyectos que, según sostiene, permitan mejorar procesos, reducir el impacto ambiental y reforzar la competitividad en el marco de la transición hacia la economía circular.