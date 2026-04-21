Confirmado: un escape de gas es la causa de la explosión con siete heridos en un piso de Ibiza

Se confirman las primeras sospechas. La potente explosión que esta tarde de martes ha destrozado un piso en la zona de Can Cantó de Ibiza y ha provocado hasta ahora seis heridos, fue provocada por un escape de gas.

Lo confirman fuentes del operativo de seguridad y emergencia que se ha activado como consecuencia de esta potente deflagración, que se ha oído y sentido en gran parte de la ciudad y que ha provocado una enorme columna de humo de color negro visible a kilómetros de distancia.

En cuanto a los heridos, tres de ellos han sido trasladados en ambulancia al Hospital Can Misses, muy cerca de la zona en la que se ha registrado la explosión, y los otros tres a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, situada dentro del núcleo urbano de Vila, en la calle de la Vía Romana.

En Can Misses permanecen dos mujeres en estado crítico que han ingresado en la UCI pasadas laa 18.20 horas, ambas españolas de 45 y 21 años. Además, un varón de 23 años, también español, permanece en observación en el servicio de Urgencias, en estado estable, informan desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera.