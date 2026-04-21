Más de un centenar de personas esperan a tramitar su informe de vulnerabilidad en el Ayuntamiento de Ibiza: "Me han dicho que el sistema ha sacado hasta el número 53 de tique y que no me podían dar uno para mañana porque empezarían por el uno"

Más de un centenar de personas han hecho cola esta mañana ante la oficina del Servei d'Atenció Ciutadana de Ibiza (SAC). Los primeros de la fila esperaban desde las cuatro de la mañana y los segundos desde cerca de las cinco. Su objetivo era conseguir cita para tramitar el informe de vulnerabilidad un documento que, a pesar de no ser el único válido para conseguir la regularización extraordinaria, se ha vuelto indispensable para un gran número de personas.

Lo necesitan quienes no pueden acreditar la convivencia en España con la unidad familiar —siempre que esté compuesta por hijos menores de edad o mayores con discapacidad que requieran apoyo— o no tienen ascendientes de primer grado.

Limitación diaria a unas 50 personas

El Ayuntamiento de Ibiza explicó un día antes que se había reorganizado al personal de Servicios Sociales del municipio y que se evaluaría semanalmente la cantidad de peticiones y citas solicitadas. Sin embargo, este primer día, los usuarios ya se han encontrado con que la tramitación diaria se ha limitado a unas 50 personas: "Desde las 9.30 de la mañana están diciendo a la mitad de la cola que ya no llegan a atendernos y a las 12.20 ha venido la Policía Local para advertir de lo mismo", denuncia Camila, una mujer argentina que lleva diez años en la isla.

Esta misma ha esperado hasta las 12.40 frente a la puerta de la oficina del SAC —donde una cola estaba destinada a las personas inmigrantes en situación irregular y otra a las personas que querían realizar otro tipo de tramitaciones—. "Me han dicho que el sistema ha sacado hasta el número 53 [de tique] y que no me podían dar uno para mañana porque empezarían por el uno", indica la mujer.

Esta misma lamenta que no sabe si este miércoles podrá volver a hacer cola: "Ya he pedido libre hoy, y no sé si puedo volverlo a pedir mañana", avanza, tras destacar que en todo el tiempo que lleva aquí, aún no ha conseguido que un empleador le haga un contrato. "Por eso es tan importante este informe, y no puedo esperar", lamenta.

El SAC tramita las citas para este informes de 9 a 13 horas y ha habilitado una "mesa específica con un mediador intercultural y un auxiliar administrativo" para registrar la petición del informe.