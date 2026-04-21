La brutal explosión en un piso de Ibiza llena de escombros piscinas y jardines de chalés

La brutal explosión que ha destruido un piso en la calle de Sant Vicent de sa Cala, en el barrio de Can Cantó de Ibiza, ha llenado de escombros las piscinas y jardines de los chalés situados enfrente, y ha derribado las paredes de la vivienda. La explosión ha provocado graves daños en el edificio y en las tapias de los pareados, así como un incendio que han sofocado los bomberos. La densa humareda era visible desde varios kilómetros de distancia.

Las mesas y sillas de jardín y las piscinas de los vecinos de la urbanización de chalets adosados situada justo enfrente de la vivienda siniestrada han quedado cubiertos por cascotes, ladrillos, trozos de pared y tapias, cerramientos, planchas...

La pared exterior del piso ha desaparecido, y desde fuera se puede ver la vivienda totalmente destrozada: el cuarto de baño y otras habitaciones están totalmente cubiertas de escombros. También se han desplomado los tabiques interiores del piso, que está encima del aparcamiento del edificio.

DI

Técnicos municipales deberán inspeccionar los daños estructurales que ha sufrido el edificio, que a simple vista son graves.

La explosión ha provocado siete heridos, entre ellos dos mujeres en estado crítico que han ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses. Un total de ocho ambulancias se han desplazado hasta el lugar del siniestro, una zona residencial del barrio de Can Cantó de la ciudad. También han acudido tres camiones de bomberos, efectivos de la Policía Local, Nacional y Protección Civil. El alcalde, Rafael Triguero, también estaba presente desde el primer momento.

Dos heridas graves

Dos mujeres se encuentran en estado crítico y han ingresado en la UCI pasadas las 18.20 horas, ambas españolas de 45 y 21 años. Un hombre de 23 años, también de nacionalidad española, permanece en observación en Urgencias, estable, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.