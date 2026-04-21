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Basualdo contra el muro de doce brazos

Basualdo contra el muro de doce brazos | VICENT MARÍ

Basualdo contra el muro de doce brazos | VICENT MARÍ

El jugador del Trasmapi HC Ibiza Mauricio Basualdo arma el brazo para lanzar a portería ante la oposición de seis rivales del Cisne que intentan blocar su disparo. La liga regular de la División de Honor Plata terminará en las próximas semanas y los jugadores de Geno Tilves deben dar lo mejor de sí mismos para entrar en el play-off.

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