Basualdo contra el muro de doce brazos

El jugador del Trasmapi HC Ibiza Mauricio Basualdo arma el brazo para lanzar a portería ante la oposición de seis rivales del Cisne que intentan blocar su disparo. La liga regular de la División de Honor Plata terminará en las próximas semanas y los jugadores de Geno Tilves deben dar lo mejor de sí mismos para entrar en el play-off.