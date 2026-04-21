Baleares pide tener capacidad de decisión en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que ha sido aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Así lo ha expresado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, que señala que prácticamente un 40% de los 168 millones que se invertirán en las islas en esta nueva normativa correrán a cargo del propio Govern balear.

"Del total de 168 millones la realidad es que prácticamente 68 los pone la Comunidad Autónoma. Esto implica que, así como el Estado multiplica por tres su aportación respecto al último plan de vivienda, las comunidades autónomas multiplican por siete esas aportaciones. Ya que un 40% de la financiación va a corresponder al Govern, lógicamente deben tener en cuenta nuestras pretensiones y que seamos nosotros quienes decidamos en qué queremos invertir porque tenemos muy claras cuáles son nuestras políticas de vivienda", argumenta Mateo.

En este sentido, el representante del Ejecutivo balear reitera que las competencias en materia de vivienda "son exclusivas de las comunidades", por lo que se deben respetar las iniciativas que quiera llevar a cabo el Govern en las islas. Asimismo, Mateo detalla que el plan estatal de vivienda se aprueba "tras meses de retraso" y de manera "muy poco dialogada" con las comunidades, lamentando así la falta de información ofrecida por el Gobierno Central.

Tope mínimo de 1.200 euros

En cuanto a las ayudas al alquiler, el conseller de Vivienda señala que pedirán como mínimo que los pisos de hasta 1.200 euros puedan optar a las ayudas al alquiler. Cabe señalar que el tope para acceder a dichas bonificaciones estaba actualmente cifrado en 900 euros para pisos y 450 para habitaciones.

Desde la conselleria destacan, que una vez se apruebe el nuevo Plan Estatal de Vivienda, se tendrá que firmar un convenio entre el Ministerio y la propia comunidad autónoma. Es en este espacio donde el Govern pedirá a Madrid que el límite de precios se incremente en Baleares.

El conseller de Vivienda se muestra "a la expectativa" de ver como los distintos programas e iniciativas se plasmarán una vez el Plan Estatal de Vivienda ha sido aprobado esta mañana.

168 millones de euros

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que movilizará una inversión de 7.000 millones de euros para las comunidades autónomas, de los que Baleares gestionará 168 millones para los próximos 5 años.

"El nuevo Plan Estatal blinda la protección pública de la vivienda. Nunca más, con dinero público, se va a poder especular con la vivienda", ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El plan triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante. En el caso de las islas, la inversión pasa de 45 millones de euros en el anterior Plan Estatal a 168 millones, lo que supone una diferencia de 123 millones.

Inversión

Según señalan desde el Ministerio de Vivienda, la inversión irá destinada al desarrollo de políticas públicas de vivienda que garanticen la asequibilidad y protección permanente de todas las viviendas movilizadas con fondos del nuevo plan. Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

La principal novedad pasa por la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan impulsará un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.