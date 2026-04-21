Violencia de género
La Audiencia de Baleares juzga al acusado de violar y golpear a una compañera de trabajo en Ibiza
La Fiscalía pide ocho años de prisión y 20.000 euros de indemnización por una agresión sexual ocurrida en agosto de 2023
La Audiencia Provincial de Baleares juzga este martes, a partir de las 10 horas, a un hombre acusado de violar y golpear a una compañera de trabajo en Ibiza. La Fiscalía solicita para él una pena de ocho años de prisión y el pago de una indemnización de 20.000 euros como presunto autor de un delito de agresión sexual.
Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a la madrugada del 16 de agosto de 2023. El acusado, que trabajaba en un hotel de la ciudad de Ibiza, fue a un bar junto a un amigo y coincidió allí con una compañera de trabajo, a la que invitó a reunirse con ellos.
Siempre según la versión de la Fiscalía, ambos estuvieron bailando durante un tiempo y llegaron a besarse. Más tarde, sobre las tres de la madrugada, abandonaron el local y el hombre acompañó a la mujer hasta el hotel en el que trabajaban y donde además se alojaban. Durante el trayecto, él le propuso mantener relaciones sexuales, pero ella se negó.
Sin consentimiento, según la Fiscalía
La acusación pública sostiene que, pese a esa negativa, el hombre continuó insistiendo y, en un momento dado, aprovechando que la mujer se había sentado para liarse un cigarro, comenzó a tocarla por debajo de la ropa. Según el escrito, le dijo que "se dejara llevar" y que "lo iba a pasar bien".
El Ministerio Fiscal mantiene que el acusado no cesó y que, sin mediar consentimiento, llegó a introducirle los dedos en la vagina, momento en el que la mujer le apartó la mano.
El escrito añade que, a continuación, el hombre comenzó a insultarla y a forcejear con ella. Durante ese enfrentamiento, la víctima perdió el equilibrio y se agarró a la camiseta del acusado, que se rompió. Según la Fiscalía, el procesado utilizó entonces esa prenda para golpearla en el brazo y en el hombro, causándole lesiones por las que tuvo que recibir atención sanitaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches de Ibiza
- Muere un hombre en Ibiza aplastado por el tractor que conducía
- Una nueva fiesta aterriza en Ibiza: Sa Breix, una verbena payesa
- Una camarera revela cuánto gana con las propinas en Ibiza en una semana
- Sucesos en Ibiza: Hallan cuatro proyectiles anticarro en un coche abandonado en la calle
- Una lectora, Marilina Marí Marí, sobre la pérdida de tradiciones ibicencas: 'Ibiza no es la puesta de sol de es Vedrà, ni los tambores de Benirràs
- Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores de Ibiza
- Prohibido realizar obras en Santa Eulària por el inicio de la temporada en Ibiza: la medida entra en vigor este día