La Audiencia de Baleares juzga al acusado de violar y golpear a una compañera de trabajo en Ibiza

La Audiencia Provincial de Baleares juzga este martes, a partir de las 10 horas, a un hombre acusado de violar y golpear a una compañera de trabajo en Ibiza. La Fiscalía solicita para él una pena de ocho años de prisión y el pago de una indemnización de 20.000 euros como presunto autor de un delito de agresión sexual.

Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a la madrugada del 16 de agosto de 2023. El acusado, que trabajaba en un hotel de la ciudad de Ibiza, fue a un bar junto a un amigo y coincidió allí con una compañera de trabajo, a la que invitó a reunirse con ellos.

Siempre según la versión de la Fiscalía, ambos estuvieron bailando durante un tiempo y llegaron a besarse. Más tarde, sobre las tres de la madrugada, abandonaron el local y el hombre acompañó a la mujer hasta el hotel en el que trabajaban y donde además se alojaban. Durante el trayecto, él le propuso mantener relaciones sexuales, pero ella se negó.

Sin consentimiento, según la Fiscalía

La acusación pública sostiene que, pese a esa negativa, el hombre continuó insistiendo y, en un momento dado, aprovechando que la mujer se había sentado para liarse un cigarro, comenzó a tocarla por debajo de la ropa. Según el escrito, le dijo que "se dejara llevar" y que "lo iba a pasar bien".

El Ministerio Fiscal mantiene que el acusado no cesó y que, sin mediar consentimiento, llegó a introducirle los dedos en la vagina, momento en el que la mujer le apartó la mano.

El escrito añade que, a continuación, el hombre comenzó a insultarla y a forcejear con ella. Durante ese enfrentamiento, la víctima perdió el equilibrio y se agarró a la camiseta del acusado, que se rompió. Según la Fiscalía, el procesado utilizó entonces esa prenda para golpearla en el brazo y en el hombro, causándole lesiones por las que tuvo que recibir atención sanitaria.