El mayor asentamiento chabolista de Ibiza ya es historia: así ha sido el desalojo

Sa Joveria, el mayor asentamiento chabolista de Ibiza, ya es historia. El dispositivo especial formado por una quincena de agentes de la Policía Nacional, una decena de la Policía Local y trabajadores municipales de servicios sociales y medio ambiente ha puesto punto final este martes a la "bomba de relojería", en palabras del alcalde Rafael Triguero, que el Ayuntamiento quería desactivar antes de que empezara la temporada turística.

A las 10 de la mañana comenzó el epílogo final de este asentamiento que se extendía en el enorme terreno que va desde el Recinto Ferial hasta el Hospital Can Misses. A esa hora ingresaron los policías al interior de sa Joveria, donde apenas quedaban un puñado de supervivientes empacando sus últimas pertenencias. Se esperaba un desalojo tranquilo y así fue. Finalizaban su etapa de supervivencia entre espesa vegetación, estrechar veredas y montones de basura.

Los técnicos de Servicios Sociales atendieron a siete de esas personas que, en algunos casos, apenas podían contener las lágrimas. Todo bajo una enorme expectación mediática bajo la carpa instalada por el Ayuntamiento para la ocasión, donde constatar que sa Joveria ya es historia. El siguiente asentamiento con fecha de caducidad, concretamente el 29 de abril, es el que se despliega entre el estadio Can Misses y la ronda EI-20.

Todas las imágenes del desalojo del asentamiento más grande de Ibiza: sa Joveria / Vicent Marí

"Probablemente, haya sido una de las decisiones más difíciles que me ha tocado asumir como alcalde. Estoy seguro de que a ningún alcalde de España le gustaría tomar estas decisiones, pero por una cuestión de responsabilidad y de justicia, también por la propia seguridad de esas personas que teníamos aquí ocupando estos terrenos, teníamos que tomar esta decisión", explicó Triguero cuando una vez completado el desalojo.

Arrasando un centenar de chabolas

Tres horas después de que comenzara el operativo, y una vez constatado que ya no quedaba ningún residente dentro, dos retroexcavadoras se metieron dentro del asentamiento y empezaron a derribar las primeras chabolas. Se estima que todavía quedaban un centenar en pie antes de ser pasto de la maquinaria pesada y al menos dos de ellas se alquilaban, según reveló Triguero.

"Se han encontrado personas ocupando y viviendo en las condiciones que tenemos ahí adentro, y pagando entre 200 y 500 euros a personas que se aprovechan del drama habitacional. Por lo tanto, vamos a ser aún más tajantes en estos asentamientos y con esas personas que se aprovechan de este drama", advirtió. Drama sobre drama en el desquiciado mercado de la vivienda ibicenco.

Más allá del mal trago por dejar en la calle a los últimos de sa Joveria, Triguero también reconoció su alivio porque los informes municipales que obraban en su poder desde hace tiempo advertían de la "bomba de relojería" en que se había convertido el asentamiento, sobre todo el pasado verano, cuando alcanzó cifras récord con medio millar de residentes y unas 200 chabolas. Había numerosas bombonas de gas repartidas por el asentamiento y también se había constatado riesgo para los acuíferos de la zona.

"Queríamos evitar que se repitiera lo que ocurrió en los meses de julio y agosto del año pasado. No tuvimos una desgracia porque la gracia divina no quiso que sucediera nada (...) Es el mensaje que veníamos lanzando ya desde el final de la temporada pasada, para evitar que siguiese ese efecto llamada que se venía provocando. Muchas de estas personas están acostumbradas a vivir así en la Península", apuntó.

En este sentido, Triguero también quiso lanzar un mensaje a los potenciales residentes de este tipo de asentamientos: "Tenemos que seguir dejando claro a las personas que aún sigan pensando en venir a la ciudad de Ibiza a vivir en estas condiciones que, por favor, busquen otro emplazamiento donde puedan tener una solución habitacional con unas exigencias de habitabilidad mínimas".

Alivio en la zona de caravanas

Evacuados todos los residentes del asentamiento, comenzaron las ingentes labores de limpieza que quedan por delante, ya que además de las infraviviendas hay enormes montones de basura repartidos en un terreno bastante extenso. El alcalde recordó que el coste de todos esos trabajos, que no se ha atrevido a cuantificar, correrá por cuenta del propietario del terreno, que también está obligado a vallarlo una vez que esté todo limpio. El propietario también estuvo presente este martes en el desalojo, pero declinó realizar declaraciones ante la prensa.

Por otra parte, quienes sí pudieron cantar victoria, al menos de forma provisional, fueron los residentes de la treintena de caravanas que están aparcadas en el terreno que linda al noreste con el colegio sa Joveria y el Hospital Can Misses. Desde primera hora de la mañana, todos compartían el miedo y la incertidumbre sobre su futuro inmediato, ya que no sabían si el desalojo también les afectaba a ellos. Por si acaso, algunos ya habían empacado sus cosas.

En torno a las once de la mañana, un grupo de agentes de la Policía Nacional se personaron para darles la buena noticia de que no iban a ser desalojados. Por el momento, no hay ningún procedimiento oficial abierto respecto al posible desalojo de este grupo de unas 60 personas, entre las que se incluyen mujeres y varios menores.