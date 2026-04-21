Arte y rosas por Sant Jordi para reivindicar la inserción en la comunidad

Con ilusión y algo de nerviosismo, así llegan los usuarios de la residencia de Can Raspalls al pleno del Ayuntamiento de Sant Josep, donde este martes entregan los regalos que los usuarios del área de salud mental del centro han preparado para el alcalde, Vicent Roig, y las concejales de Acción Social, Marilina Serra, y de Fiestas, Isabel Castellar. Se trata de tres cuadros realizados con pintura y sal, imanes con forma de rosas y un ejemplar de su revista interna, 'Parlem'. Todo ello elaborado por ellos mismos con motivo de las fiestas de Sant Jordi. "Nuestros chicos tuvieron la idea de hacer un regalo para vosotros con motivo de las fiestas de Sant Jordi, donde está la residencia, y hacemos mucha labor de inserción", explica Rocío Tur, psicóloga responsable de salud mental de Can Raspalls.

Se trata, además, de un acto con el que pretenden dar más visibilidad a la labor del centro. "Queremos dar visibilidad a este recurso, que muy poca gente conoce. Somos una residencia de salud mental. Es la única en España que es de carácter abierto, de manera que nuestros usuarios pueden entrar y salir del centro y hacer vida normal. Trabajamos mucho en la inserción en la comunidad", afirma Tur. "Que sepan que estamos aquí, que formamos parte de Sant Josep, de Sant Jordi, y que participamos en todas las actividades que nos proponen", añade la psicóloga, quien detalla que entre las actividades en las que les ayudan a integrarse en la comunidad destaca la ayuda a encontrar trabajo, a buscar vivienda y a crear una vida autónoma.

Serra, Bonet, Roig y Castellar posan con los cuadros de los usuarios de Can Raspalls / C.M.P

Antes de las 11, puntuales, el grupo espera en la entrada del Consistorio deseoso de conocer al alcalde y los concejales y entregarle los regalos. Algunos han llegado en transporte público y otros con la furgoneta del centro. "¿Cuándo podremos entrar?", pregunta Rafa, uno de los usuarios, que reposa su cabeza sobre los hombros de una de las monitoras. "Muy pronto, están terminando de preparar la sala", le responde Tur.

Pocos minutos después, les reciben Roig, Serra y Castellar. "¿Tú eres el alcalde?", pregunta Elena, otra de las usuarias de Can Raspalls. "Ese soy yo, Vicente Roig", responde sonriente el alcalde. Hechas las presentaciones, el grupo sube por la escalinata hacia la sala de plenos del Consistorio, donde poco a poco se van situando en las sillas distribuidas por la sala. "¿Y qué tal va por la alcaldía?", vuelve a preguntar Elena a Roig mientras termina de entrar el grupo y sentarse, haciendo reír al alcalde.

Pinturas, rosas y literatura

Dos usuarios de Can Raspalls entregan los regalos al equipo municipal. El primero de ellos entrega los cuadros pintados por ellos en los talleres de creatividad del centro. Son tres, realizados con sal y pintura, con imágenes identificativas de Sant Jordi. El primero muestra la iglesia de Sant Jordi, el segundo un trabajador de las salinas portando un cesto cargado de sal y el último de ellos un libro y una rosa. "Los vamos a poner en mi despacho en la oficina de Sant Jordi para que lo puedan ver todos los vecinos del pueblo", afirma el alcalde. Elena, principal creadora de las obras, cuenta orgullosa estar preparando una exposición en el centro de Can Raspalls. "En los talleres de creatividad hacemos muchas cosas, como flores y rosas y pintamos muchísimo. A mí me encanta pintar", explica Elena.

Una mujer entrega la revista e imanes de rosas al alcalde / C.M.P

A continuación, entregan otra caja, cargada de imanes con formas de rosas y un ejemplar de la revista interna del centro que editan ellos mismos, 'Parlem'. Luis, otro de los usuarios de Can Raspalls, es una de las personas detrás de esta revista. "Llevo más de veinte años escribiendo y en todos los proyectos que hemos tenido siempre he participado", explica Luis. "Aunque parezca un sitio de gente que está mal de la cabeza, realmente salen artículos muy buenos y muy interesantes", añade el hombre, quien cuenta que recientemente escribió sobre un viaje que realizó años atrás con su hermana a Galicia y sobre Valle Inclán. "Es un recuerdo muy amable y el artículo de Valle Inclán fue algo nunca visto allí, hice una crítica literaria muy grande", destaca Luis, quien afirma que le encantaría volver a traer el próximo número de la revista al Consistorio.

A estos regalos, se suma también la lectura de una poesía elaborada entre todos que lee Elena. "No sé cómo habrá salido, pero ha sido un trabajo grupal que hemos hecho con mucho cariño y con mucho corazón", comenta tras la lectura Elena.

"Nosotros también hemos querido haceros un regalo", exclama tras la lectura Roig, quien reparte a unos ilusionados usuarios de Can Raspalls un neceser con un abanico dentro. Aunque más ilusión despierta ese "algo para compartir", que anuncia Serra: un flaó y una ensaimada.