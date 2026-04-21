El alcalde de Ibiza, sobre la explosión de gas en un piso: "La máxima prioridad es que se estabilicen las heridas graves y que las familias puedan volver esta noche a casa"

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, asegura que la "máxima prioridad" del equipo de gobierno que preside es que las dos heridas por la explosión este martes en un piso de la calle Sant Vicent de sa Cala de Can cantó, y que se encuentran en estado crítico en el Hospital Can Misses, "se puedan estabilizar". Y ha dado una última cifra de heridos: además de estas dos mujeres, españolas de 45 años y 21 años, un hombre de 23 años, también español, que permanece en observación en Urgencias, y otro en Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Precisamente sobre este último, desde este centro hospitalario indicaron a última hora que se encuentra también en la UCI. Las tres personas que han resultado heridas con quemaduras serán trasladadas a la unidad de quemados del Hospital la Fe en Valencia, informa Europa Press citando al IB-Salut.

En principio, desde el operativo de seguridad implementado para hacer frente a este suceso se habló de siete heridos entre los trasladados a centros sanitarios y los atendidos en el lugar.

Triguero, en declaraciones enviadas por su departamento de Comunicación, confirma que la explosión se ha producido a las 17.15 horas y que a pesar de sus efectos devastadores, ya que ha destrozado el piso afectado y ha dañado viviendas cercanas, el edificio se encuentra en buen estado tras haber sido inspeccionado por el arquitecto municipal. Por este motivo, Triguero espera que 19 de las 22 familias afectadas "puedan retornar a sus viviendas" esta misma noche de martes.

Para que esto sea posible, desde la Policía Local y los Bomberos, "nos han requerido que limpiemos los espacios comunes" y le han indicado que "varios quedarán acordonados por la Policía Local para poder acometer la limpieza", añade el alcalde.

En un principio, los Servicios Sociales municipales "habían activado unos apartamentos temporales para alojar a las 22 familias afectadas que viven en el edificio" de la vivienda afectada. "Pero el arquitecto municipal ha determinado que estructuralmente el edificio está bien". Triguero confirma además que en este inmueble "se estaba haciendo una remodelación", posible causa de la explosión. En cualquier caso, añade que "la Policía Científica está haciendo el informe pericial, no puedo trasladar más información al respecto".