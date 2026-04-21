El alcalde de Ibiza revela que algunas chabolas del asentamiento de sa Joveria se alquilaban por 500 euros

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, ha revelado este martes, nada más finalizar el desalojo del asentamiento de sa Joveria, que algunas chabolas se alquilaban por precios que oscilaban entre 200 y 500 euros. Lo ha contado después de tomar "una de las decisiones más difíciles" que ha tenido que "afrontar como el alcalde", este desalojo que se ha realizado sin contratiempos, ya que la mayor parte de los residentes ya se habían marchado de forma escalonada durante las últimas semanas.

"Se han encontrado personas ocupando y viviendo en las condiciones que tenemos ahí adentro, y pagando entre 200 y 500 euros a personas que se aprovechan del drama habitacional. Por lo tanto, vamos a ser aún más tajantes en estos asentamientos y con esas personas que se aprovechan de este drama", ha explicado Triguero ante la prensa junto al Recinto Ferial, donde se ha centralizado el operativo que ha contado con agentes de Policía Nacional y Policía Local, así como técnicos municipales de servicios sociales y medio ambiente.

Todas las imágenes del desalojo del asentamiento más grande de Ibiza: sa Joveria / Vicent Marí

Los escasos residentes que aún quedaban en el asentamiento lo han abandonado sin mostrar "ningún tipo de resistencia", entre ellas una persona con discapacidad a la que "también se va a dar un trato acorde por parte de servicios sociales", según ha subrayado el alcalde.

"Probablemente, haya sido una de las decisiones más difíciles que me ha tocado asumir como alcalde. Estoy seguro de que a ningún alcalde de España le gustaría tomar estas decisiones, pero por una cuestión de responsabilidad y de justicia, también por la propia seguridad de esas personas que teníamos aquí ocupando estos terrenos, teníamos que tomar esta decisión", ha sentenciado.

Sergio G. Cañizares / Guillermo Sáez / Maite Alvite

Además, Triguero ha lanzado un mensaje para potenciales residentes de este tipo de asentamientos: "Tenemos que seguir dejando claro a las personas que aún sigan pensando en venir a la ciudad de Ibiza a vivir en estas condiciones que, por favor, busquen otro emplazamiento donde puedan tener una solución habitacional con unas exigencias de habitabilidad mínimas".