El Aeropuerto de Ibiza se queda sin punto de información en plena temporada alta: dudas sobre la atención a los pasajeros

El Aeropuerto de Ibiza afronta este verano un cambio significativo en uno de sus servicios más visibles para los pasajeros: el punto de información al viajero. Según el testimonio de una fuente cercana al aeropuerto, la infraestructura dejará de contar con este servicio a partir del mes de junio, en plena temporada alta.

La misma fuente explica que el servicio de información ha ido reduciéndose progresivamente con el paso del tiempo. Según su relato, "en los últimos años la cobertura se ha reducido de forma notable. Actualmente, el servicio básico en invierno se presta entre las 7 y las 21 horas, mientras que el aeropuerto opera desde las 5.30 hasta las 00.30 horas". Esto deja, según denuncia, "franjas horarias sin atención directa al pasajero, especialmente en las primeras y últimas horas del día, cuando también hay vuelos internacionales y viajeros que requieren asistencia".

Esta situación afecta especialmente a pasajeros con necesidades específicas, como personas mayores o viajeros desorientados ante los cambios constantes en la terminal debido a obras o reorganizaciones internas. En su opinión, "la ausencia de un punto de información visible puede generar confusión en un aeropuerto con un alto volumen de tráfico estacional".

El propio aeropuerto, según este testimonio, llegó a contar con tres personas en el puesto de información durante temporadas de mayor afluencia, cuando el volumen de pasajeros era aproximadamente la mitad del actual. "En la actualidad, el servicio se presta con una única persona en el punto de información, ubicado en la zona central de la terminal", explica.

En ese contexto, la fuente critica la distancia entre el puesto de atención al público y las oficinas internas de gestión, que considera poco accesibles para el pasajero. También destaca que, a pesar de la carga de trabajo, "los niveles de satisfacción del servicio han sido altos según las encuestas internas, aunque matiza que la calidad percibida ha ido deteriorándose con el tiempo por la reducción de recursos".

Desde Aena confirman que el servicio de información al pasajero en el Aeropuerto de Ibiza dejará de prestarse a partir del mes de junio. Según explican, "esta decisión responde a la evolución hacia nuevos modelos de atención basados en herramientas digitales y en la mejora de los sistemas de información multicanal a lo largo de todo el recorrido del pasajero". En este contexto, la compañía considera que "no resulta necesario renovar el servicio presencial de información, al estar cubiertas estas funciones mediante otros canales tecnológicos y de comunicación disponibles en el aeropuerto".

El cuarto aeropuerto con mayor tráfico de España

La fuente advierte de que la eliminación del servicio puede tener un impacto directo en la experiencia del pasajero, especialmente en momentos de incidencias como retrasos, cancelaciones, pérdida de equipaje o situaciones de emergencia. También alerta de la falta de alternativas tecnológicas plenamente operativas que sustituyan esta función de atención directa.

Otro de los aspectos que menciona es la reorganización del área destinada a salas de autoridades en el aeropuerto, donde, según su relato, "también se han producido cambios en la distribución de espacios y servicios básicos, incluyendo zonas de espera y aseos".

La misma fuente considera que la decisión responde a una política de centralización y reducción de costes, aunque advierte de que el modelo puede no ser adecuado para un aeropuerto con la estacionalidad y volumen de pasajeros de Ibiza.

Finalmente, lamenta que la medida implique también la desaparición de varios puestos de trabajo vinculados al servicio de información y subraya la importancia del factor humano en la atención al pasajero en un entorno de alta presión operativa.