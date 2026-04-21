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Adiós al uso de la baliza V-16 en Ibiza: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor

Vox propone que el uso de la baliza V-16 sea opcional, permitiendo el uso de los triángulos hasta 2026, a pesar de que la DGT defiende su privacidad y conectividad sin coste adicional

Fecha de caducidad de la baliza V16: la DGT confirma que el dispositivo tiene fin de uso

Fecha de caducidad de la baliza V16: la DGT confirma que el dispositivo tiene fin de uso

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La baliza v-16 lleva envuelta en polémica desde su ubligatoriedad el pasado 1 de enero. Este dispositvo, que llegó para sustituir a los triángulos en caso de avería en una vía interurbana, tiene que ir siempre en la guantera de nuestro vehículo y colocarlo encima del capó del mismo cuando hemos sufrido una incidencia en carretera.

Vox ha registrado una enmienda a la ley del PSOE para endurecer las sanciones por aparcar en plazas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad con el objetivo de hacer opcional el uso de las balizas de preseñalización de emergencia V-16 y recuperar la vigencia de los triángulos.

En la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox establece que la señal luminosa V-16 podrá utilizarse como "alternativa" a los triángulos de preseñalización de peligro, "sin que estos pierdan vigencia después del 1 de enero de 2026". Asimismo, en caso de aprobarse esta enmienda, "no será exigible su conectividad con los sistemas de detección" de la Dirección General de Tráfico (DGT) ni la geolocalización de los dispositivos. Los triángulos, por su parte, "podrán seguir utilizándose sin limitación temporal".

Vox se muestra está a favor de "mejorar" la seguridad vial de los españoles con "medidas contrastadas y de eficacia debidamente probada, tanto en España como en el extranjero, mediante estudios técnicos y forenses independientes y concluyentes que acrediten su eficacia en condiciones reales de compleja visibilidad y climatología adversa". En este sentido, argumenta que "la baliza V-16 es obligatoria únicamente en España respecto a sus vecinos europeos y su efectividad en carretera ha sido puesta en duda por afiliados de entidades con experiencia en seguridad vial". "La propia Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha manifestado críticas a la imposición de esta nueva normativa, inclinándose por la complementariedad en vez la obligatoriedad", subraya.

La baliza v-16 es un dispositivo que, tal y como explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT), no está personalizada con la matrícula y los vehículos nuevos no vendrán con la baliza instalada. La privacidad está protegida ya que la DGT únicamente recibe la ubicación del vehículo detenido y no la identidad del ocupante. Tampoco es necesario proporcionar ningún tipo de dato ni dar de alta el dispositivo. La DGT no solicita datos personales en ningún caso. Existen algunos fabricantes que los piden al hacer la compra porque tienen aplicaciones propias, pero el comprador no tiene por qué facilitar ningún tipo de dato, ya que es un proceso completamente anónimo.

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Además, "En lo que respecta a la duración del servicio, las compañías telefónicas no van a cobrar a los particulares cuantía alguna por el servicio de conectividad. La legislación marca una disponibilidad de conectividad mínima de 12 años, cuyo coste ya está contemplado en el precio de venta del V-16, por lo que, una vez adquiridos, no deberás pagar ningún tipo de cuota adicional. Eso sí, es importante observar la fecha de caducidad que encontrarás impresa tanto en el envase como en el propio dispositivo".

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