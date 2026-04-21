50.000 euros para estudiantes de Sant Antoni que cursan estudios fuera de Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha abierto el plazo para solicitar las ayudas por insularidad dirigidas a familias con estudiantes que, durante el curso 2025-2026, se han visto obligados a desplazarse fuera de Ibiza, dentro del territorio nacional, para cursar estudios superiores no disponibles en la isla.

La convocatoria, gestionada por la concejalía de Educación, cuenta con una dotación global de 50.000 euros. La cuantía individual de las ayudas podrá alcanzar hasta un máximo de 600 euros por estudiante, en función del número total de solicitudes admitidas.

Además, el Consistorio ha previsto dos ayudas adicionales de 750 euros cada una para premiar la excelencia académica: una destinada a alumnado universitario de grado y otra a estudiantes de ciclos formativos de grado superior.

Estas subvenciones están dirigidas a estudiantes matriculados en enseñanzas superiores dentro del territorio nacional, entre ellas titulaciones universitarias de grado, enseñanzas artísticas superiores, como música, danza, arte dramático, conservación y restauración de bienes culturales, así como artes plásticas y diseño. También podrán optar a estas ayudas los alumnos de ciclos formativos oficiales de grado medio y superior que deban cursarse de forma presencial fuera de la isla.

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El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 22 de abril y el 13 de mayo de 2026. La tramitación podrá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal o presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano, en este caso con cita previa.