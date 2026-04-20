Una lectora, Marilina Marí Marí, sobre la pérdida de tradiciones ibicencas: "Ibiza no es la puesta de sol de es Vedrà, ni los tambores de Benirrás"

La pregunta lanzada por Diario de Ibiza en Facebook sobre si se están perdiendo las tradiciones de la isla ha generado un intenso debate entre los lectores de es Diari, con opiniones enfrentadas, aunque predominan las voces que alertan de una pérdida paulatina de costumbres y de la esencia ibicenca.

Entre los comentarios más extensos figura el de Marilina Marí Marí, que considera que "por desgracia sí que se están perdiendo muchas costumbres y no sólo ibicencas, sino españolas en general", aunque rechaza culpar al turismo o a la imagen exterior de la isla. "Tenemos un gran defecto , nos dejamos invadir demasiado fácilmente , adoptamos muchas costumbres y modas , que no son malas a lo mejor , pero dejamos demasiado fácilmente lo que es nuestra verdadera esencia", lamenta. “Ibiza no es el espíritu hippie, ni la puesta de sol de es Vedrà, ni los tambores de Benirrás”, afirma, " esto simplemente son modas , atracciones...el espíritu ibicenco va mucho más allá de todas estás frivolidades".

Frente a esa visión, Lina Roig sostiene justo lo contrario: "Pues opino lo contrario, por mi parte no estoy perdiendo ninguna costumbre ibicenca de raíz auténtica". La lectora recuerda que "se siguen haciendo cursos de todo tipo tanto artesanales, desde gastronomía, medicina tradicional con hierbas de nuestros campos y bosques, folclore ibicenco en todos los pueblos". En su opinión, la pervivencia de las tradiciones "depende de lo que uno recurra" y defiende que "el que quiera conocer la otra cara de la isla también" puede hacerlo.

En la misma línea, Teresa Planells enumera varios ejemplos que, a su entender, demuestran que las tradiciones siguen presentes: "Arròs de matança, sofrit o alguna ‘frita’ casi cada fin de semana en algún pueblo; colles de ball pagès una en cada pueblo y Vila tiene dos; cursos para hacer instrumentos musicales que utilizan las colles, ropa tradicional y me dejo más cosas".

Otras opiniones, sin embargo, muestran preocupación por la irrupción o el protagonismo de costumbres de fuera. Gabriel Torres comenta: "Las que no se pierden, por lo visto, son las de Andalucía (con su feria), las de Valencia con sus fallas en Sant Antoni… Deberíamos cuidar las nuestras, las de aquí. Conste que no estoy en contra de las otras". En un sentido parecido se pronuncia Joan Roig, que cree que "algunos usos y costumbres sí [se están perdiendo], tradiciones también", aunque destaca "el último reducto que son las colles que hacen un gran esfuerzo por fomentarlas”. También critica "intentar colar costumbres foráneas como propias por parte de ciertos sectores".

Hay también mensajes breves, pero muy claros, que expresan pesimismo. Andrés Ortiz afirma sin rodeos: "Se perdieron". Tanya Ibz escribe: "Sí, una pena, pero sí". Joan SP resume su visión con una frase tajante: "No queda nada".

Otros lectores introducen matices. Dolores Sixto considera que "las tradiciones se van manteniendo, pero los almendros en flor se pierden", mientras que Enrique Diaz opina: "No, pero creo que se están aumentando tradiciones que nunca fueron y ahora parece que todo es tradición ibicenca".

Cambios demográficos y culturales

También hay quien vincula la evolución de las costumbres a los cambios demográficos y culturales. Jose Castillo Torres señala que "como en cualquier país o ciudad, cuando se mezclan las culturas acaban desapareciendo las tradiciones regionales". En una línea similar, Roberto Canito asegura: "Si se pierde la gente de Ibiza, se pierden sus tradiciones, es así. Cada vez vive más extranjero con dinero".

Uno de los comentarios más duros es el de Mauro G Rey, que lamenta que "Ibiza ya no tiene costumbres... ya no es de hippies, si no de ricos, ya no es natural, sino todo humanizado”. En su mensaje añade que la isla "ya dejó de ser lo que un día fue" y remata con una advertencia: "Y algún día se darán cuenta".

Tampoco faltan mensajes que cuestionan el tono general del debate. Ana MV replica: "Qué negro veis todo. Llevo dos años, y hay un montón de fiestas tradicionales", mientras que Vicente Fonseca lanza una pregunta directa: "¿Qué tradiciones tenía?".