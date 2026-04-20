Turismo en Ibiza: ¿Qué pasó con las cláusulas de paridad con Booking?

Booking.com, que sigue a la espera de que la Audiencia Nacional decida sobre la multa de más de 400 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), recuerda que eliminó las cláusulas de paridad (obligaban a los hoteles a ofrecer los mismos precios y condiciones en su plataforma que en otros canales), si bien Eguzkiñe Añón, su responsable de comunicación, asegura que nunca las obligaron a cumplir: «Nunca multamos a nadie por incumplir esa cláusula del contrato».

No es lo que creen más de 400 hoteles españoles, entre ellos algunos de Eivissa, que planean presentar una demanda multimillonaria por los perjuicios derivados de la aplicación de aquellas cláusulas de paridad: «Estamos abiertos a hablar con ellos, faltaría más, pero la realidad es que, desde que están hablando de esto, tampoco hemos notado que hayan dejado de colaborar con nosotros en la plataforma y siguen ganando dinero a través de ella».