Turismo
Turismo en Ibiza: ¿Qué pasó con las cláusulas de paridad con Booking?
«Nunca multamos a ningún hotel por incumplir la cláusula», afirman desde Booking
Booking.com, que sigue a la espera de que la Audiencia Nacional decida sobre la multa de más de 400 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), recuerda que eliminó las cláusulas de paridad (obligaban a los hoteles a ofrecer los mismos precios y condiciones en su plataforma que en otros canales), si bien Eguzkiñe Añón, su responsable de comunicación, asegura que nunca las obligaron a cumplir: «Nunca multamos a nadie por incumplir esa cláusula del contrato».
No es lo que creen más de 400 hoteles españoles, entre ellos algunos de Eivissa, que planean presentar una demanda multimillonaria por los perjuicios derivados de la aplicación de aquellas cláusulas de paridad: «Estamos abiertos a hablar con ellos, faltaría más, pero la realidad es que, desde que están hablando de esto, tampoco hemos notado que hayan dejado de colaborar con nosotros en la plataforma y siguen ganando dinero a través de ella».
Suscríbete para seguir leyendo
- Atención, conductores de Ibiza: estas son las carreteras cortadas este sábado por el Santa Eulària Ibiza Marathon
- Muere un hombre en Ibiza al volcar el tractor que conducía
- La Feria Andaluza de Ibiza arranca con el rebujito como uno de sus principales reclamos
- Alarma por un incendio en una vivienda abandonada y okupada en el centro de Ibiza
- Cinco años de la gran apuesta por la sobrasada de 'porc negre' y la ganadería de Ibiza
- Tellado pide en Ibiza la dimisión de Armengol: «Es la gran conseguidora de la trama Koldo»
- Un incendio agrícola en Ibiza moviliza medios aéreos y terrestres del Ibanat
- Björn Borg, leyenda del tenis, firmará su autobiografía, 'Latidos', el día de Sant Jordi en Ibiza: «Si no hubiera vuelto al tenis, probablemente estaría muerto»