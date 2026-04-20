¿Qué tiempo hará el Día de Sant Jordi en Ibiza?

El Día de Sant Jordi llegará a Ibiza con tiempo plenamente primaveral y cielos despejados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La jornada del jueves 23 de abril se presenta soleada, sin previsión de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 22 de máxima, en un ambiente agradable durante buena parte del día.

La previsión apunta además a la presencia de viento del este flojo, en torno a los 15 kilómetros por hora, en una jornada que invita a disfrutar en Vara de Rey de una de las fechas más señaladas del calendario con sombrero o gorra y crema solar.

El resto de la semana se prensenta estable, con algunas nubes, pero sin previsión de lluvias, con temperaturas superiores a las propias de esta época y máximas de hasta 23 grados.

Máximas de 28 grados

El calor dejó este domingo registros elevados en las Pitiusas, con Sant Antoni a la cabeza de las máximas de Ibiza y Formentera al alcanzar los 28 grados, seguido de Sant Joan, con 26, y de la ciudad de Ibiza, donde los termómetros subieron hasta los 25. En Formentera y en el aeropuerto de Ibiza la máxima fue de 22 grados, según los datos de la Aemet.

El sábado también dejó un ambiente casi veraniego en las Pitiusas, con 27 grados en Sant Antoni, seguido de Sant Joan, con 26, y de Vila, donde se alcanzaron los 24. Tanto el aeropuerto de Ibiza como Formentera marcaron 22 grados de máxima.