Santa Eulària ya cuenta con su plan de emergencias municipal

El Govern balear, a través de la dirección general de Emergencias e Interior, ha aprobado este lunes la homologación del plan de emergencia municipal (PEMU) de Santa Eulària, con lo que ya son cuatro los municipios de Ibiza que disponen de este instrumento: Ibiza, Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària. Sólo falta Sant Joan. Formentera también aprobó el suyo en 2014.

La homologación del PEMU de Santa Eulària se enmarca en la aprobación este lunes de dos nuevos planes de emergencia municipal, los de este municipio ibicenco y Ferreries, así como de siete planes de actuación local (PAL) ante el riesgo de incendios forestales. En el caso de Ibiza, el nuevo PEMU de Santa Eulària amplía la cobertura de planificación de emergencias en la isla, donde además, según la información facilitada por el Govern balear, desde hace casi un año están aprobados los PAL en todos los municipios en los que son obligatorios, por lo que técnicamente toda la isla queda cubierta en esta materia.

Detalle de los riesgos potenciales, descripción del territorio...

Los PEMU aprobados este lunes incluyen un análisis detallado de los riesgos potenciales, la descripción territorial, la cartografía, así como la integración en el Plan Territorial de Protección Civil de las Illes Balears (Platerbal). La revisión técnica ha confirmado, según el Govern balear, que los documentos cumplen todos los requisitos exigidos por la normativa estatal y autonómica y que podrán operar plenamente dentro de la plataforma del 112.

Reunión en Palma para la homologación del plan de emergencias de Santa Eulària. / CAIB

De este modo, Santa Eulària pasa a disponer de un instrumento para mejorar la coordinación y la respuesta ante situaciones de emergencia y reforzar su capacidad de prevención y protección ciudadana, según la información difundida. Con esta aprobación, solo uno de los cinco municipios de Ibiza queda todavía sin PEMU homologado, Sant Joan.

En el conjunto de las Baleares, el sistema de planificación de emergencias municipales suma 31 instrumentos: 14 PEMU, 14 PAL de incendios y tres PAL de inundaciones. Según indica el Govern balear, esta cifra aumenta progresivamente desde agosto de 2024 y consolida su apuesta por reforzar la capacidad de prevención y respuesta de los municipios ante situaciones de riesgo.

Sólo cinco aprobados hasta esta legislatura

Además, 26 de estos 31 planes se han tramitado y aprobado en esta legislatura. A ello se añaden otros 15 planes que se encuentran en proceso de tramitación. En total, son 46 planes aprobados o en trámite por parte del actual Govern, según la información facilitada.

Hasta el inicio de la actual legislatura solo había cinco PEMU aprobados, el último de ellos de 2014. Desde entonces, según sostiene el Govern balear, se ha acelerado la tramitación de nuevos PEMU y se han impulsado todos los PAL, tanto por riesgo de incendios como de inundaciones, hasta alcanzar los 31 planes aprobados. Con estas nuevas homologaciones, añade, se sigue avanzando en la planificación y coordinación de las emergencias a escala municipal.

Sant Antoni (06/2025), Sant Joan de Labritja (06/2025), Sant Josep (06/2025) y Santa Eulària (06/2025) ya cuentan con planes contra incendios forestales y en las Pitiusas sólo Sant Antoni dispone de un plan de inundaciones, aprobado en octubre de 2025.