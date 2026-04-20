Día del Libro
Sant Antoni presenta su programación completa para celebrar Sant Jordi
El programa, organizado por la Concejalía de Cultura, se desarrolla del 22 al 24 de abril e incluirá actividades infantiles, encuentros con autores locales, un club de lectura y visitas guiadas
Sant Antoni celebra el Día del Libro con una amplia programación cultural pensada para todos los públicos. La concejalía de Cultura ha organizado varias actividades con motivo del Día Internacional del Libro, este jueves 23 de abril, y del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se conmemoró el 2 de abril, con el objetivo de fomentar la lectura y acercar la cultura a la ciudadanía.
La programación especial de Sant Jordi está previsto que arranque el miércoles 22 de abril en la Biblioteca Municipal con el cuentacuentos 'La rosa i el drac', a cargo de Anakrònica, a partir de las 18 horas. La entrada será libre hasta completar aforo.
Un día después, el jueves 23 de abril, la Biblioteca Municipal acogerá una jornada dedicada a las rosas y los libros. Entre las actividades previstas figura un taller infantil de manualidades organizado por EducArte Ibiza que está programado de 17.30 a 19 horas y está dirigido a niños de entre cinco y nueve años. Para participar será necesaria inscripción previa a través del correo biblioteca@santantoni.net.
Venta de libros en el Passeig de ses Fonts
El grueso de la programación se concentrará el viernes 24 de abril en el Passeig de ses Fonts, donde se instalarán paradas de venta de libros de 11 a 20 horas. Durante la mañana se llevarán a cabo talleres dirigidos a centros educativos y habrá firmas de libros de autores y autoras locales.
Por la tarde, a las 17.30 horas, se entregarán los premios del VIII Concurso de Puntos de Libro. Además, s’Espurna organizará distintas actividades infantiles, entre ellas un taller de escritura creativa con dados de historias, la decoración del cuento Sant Jordi i el Drac y el cuentacuentos 'De fameliars, barruguets i altres personatges eivissencs', previsto a las 17 y a las 18 horas.
La jornada del viernes culminará con un concierto de Daniel Viloria a las 19 horas, en formato trío junto a Yese Ruiz y Rosa Cardona.
De forma paralela, el Centro Cultural Cervantes acogerá a las 18 horas un club de lectura sobre la obra 'Mala mar', de Toni Montserrat, con la participación del propio autor. También la iglesia de Sant Antoni ofrecerá visitas guiadas a la exposición del archivo de la iglesia de Portmany, a cargo de Marià Torres, en dos pases: a las 11 y a las 18 horas.
Entre los autores que participarán en la jornada de firmas del 24 de abril figuran, entre otros, Giulio Tabacchi, Carlos Sáenz de Valicourt, Joan Costa, José Miguel Romero, Carolina Riera, Bernat Joan i Marí, Joan Lluís Ferrer, Emily Kaufman, Pep Ribes Hereva, Neus Costa Mayans, Vicenta López Camacho, Rafael Serrano Mendoza, Joana Tur Planells, Toni Roca, Ramon Mayol, Pere Vilàs, Sandra Robledo, Borja Moya Castillo y Jose Luis Mir.
Programación desglosada
Miércoles 22 de abril
Biblioteca Municipal
- 18 horas: Cuentacuentos ‘La rosa i el drac’, a cargo de Anakrònica.
- Entrada libre hasta completar aforo.
Jueves 23 de abril
Biblioteca Municipal
- Jornada dedicada a las rosas y los libros.
- 17.30 a 19 horas: taller infantil de manualidades organizado por EducArte Ibiza.
- Dirigido a niños de cinco a nueve años.
- Inscripción previa en: biblioteca@santantoni.net.
Viernes 24 de abril
Passeig de ses Fonts
- 11 a 20 horas: Paradas de venta de libros.
- Durante la mañana: talleres dirigidos a centros educativos.
- Durante todo el día: firmas de libros con autores y autoras locales.
- 17 y 18 horas: Cuentacuentos ‘De fameliars, barruguets i altres personatges eivissencs’.
- Actividades infantiles a cargo de s’Espurna:
- Taller de escritura creativa ‘Els daus d’històries’
- Decoración del cuento ‘Sant Jordi i el Drac’
- 17.30 horas: Entrega de premios del VIII Concurs de Punts de Llibre.
- 19 horas: Concierto de Daniel Viloria, junto a Yese Ruiz y Rosa Cardona.
Centre Cultural Cervantes
- 18 horas: Club de lectura sobre ‘Mala mar’, de Toni Montserrat, con participación del autor.
Iglesia de Sant Antoni
- 11 horas: Visita guiada a la exposición del Arxiu de l’església de Portmany, a cargo de Marià Torres.
- 18 horas: Segunda visita guiada.
Firmas de autores y autoras
Viernes 24 de abril – Passeig de ses Fonts
De 11 a 12 horas
- Giulio Tabacchi, por 'No hay dolor. Historias de ultra resistencia'.
- Carlos Sáenz de Valicourt y Joan Costa, por 'Casas singulares de Ibiza'.
- José Miguel Romero, por 'Quiero charlar contigo - Cartas desde el Rif'.
- Carolina Riera, por 'El diario de Leonor'.
- Bernat Joan i Marí, por 'Dones de la sal. Hòmens de la sal'.
De 12 a 13 horas
- Joan Lluís Ferrer, por 'Ibiza masificada'
- Emily Kaufman, por 'Ibiza resiste al siglo XX / Ibiza braves the twentieth century'.
- Pep Ribes Hereva, por 'Retro!'.
- Meritxell Rius y Antoni Marí ‘Tirurit’, por 'He impossiblat es meu capell'.
De 17 a 18 horas
- Neus Costa Mayans, por 'El camí de ca teva'.
- Vicenta López Camacho, por 'Guía para el manejo de la carne / Tobi y yo'.
- Rafael Serrano Mendoza, por 'Manuela'.
- Joana Tur Planells, por 'El Cançoner de Can Pere Mosson'.
- Alba Olmedo González, por 'El gran llibre d’en Gaudí. Busca i aprèn'.
- Toni Roca, por 'It was a very good year'.
De 18 a 19 horas
- Ramon Mayol, por 'El llenguatge de les ones'.
- Josefina Torres y Jesús Ballesteros, por 'Lletres Pitiüses / Letras Pitiusas'.
- Pere Vilàs, por 'L’artilleria al segle XX i avions caiguts a les Pitiüses durant la II Guerra Mundial'.
- Sandra Robledo, por '21 días para ser feliz'.
- Borja Moya Castillo, por 'Relats des del precipici'.
- José Luis Mir, por 'Ibiza 1936. La reconquista republicana y la masacre del castillo'.
- Antoni Marí Tirurit, por 'Contes d’en Piulo'.
