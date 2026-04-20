Punto final al asentamiento chabolista más grande de Ibiza: faltan horas para su desmantelamiento

El Ayuntamiento de Ibiza pondrá punto final este martes al asentamiento chabolista de sa Joveria, el más extenso de toda la isla, en cumplimiento del permiso judicial que recibió por parte del Tribunal de Instancia de Palma y con un amplio dispositivo que incluye a agentes de la Policía Nacional y la Policía Local, trabajadores de servicios sociales y técnicos de medio ambiente.

Las diez de la mañana es la hora fijada para que las infraviviendas del extenso terreno de sa Joveria, situado entre el Recinto Ferial y el Hospital Can Misses, queden completamente vacías. Cuando eso se produzca, habrá mucho trabajo de limpieza por delante, ya que, además de las chabolas, elaboradas en su mayoría con palés de madera, grandes telas azules y bolsas de basura, hay ingentes cantidades de residuos repartidos por un territorio muy amplio.

Este lunes, los últimos moradores del asentamiento, prácticamente en su totalidad de origen magrebí, se apuraban para recoger sus últimas pertenencias antes de abandonar definitivamente el terreno, que el pasado verano llegó a superar el medio millar de residentes repartidos en unas 200 chabolas. Esa cifra ya era muy inferior en los últimos días, con el progresivo abandono del lugar por parte de la gran mayoría de residentes, y se espera que este martes ya se haya convertido en un barrio fantasma antes de que comiencen los trabajos de limpieza.

Sin embargo, hay una zona del asentamiento de sa Joveria muy distinta tanto en lo referente a infraviviendas, como caravanas en lugar de chabolas y tiendas de campaña, como en el perfil de población, ya que también viven mujeres y niños, y no únicamente hombres jóvenes. Se trata de unas 25 caravanas que llevan mucho tiempo, en algunos casos varios años, instaladas en el terreno que linda con el hospital y el colegio Can Misses. Sus habitantes también están obligados a abandonar la zona, pero este lunes seguían instalados como siempre y, en algunos casos, aseguraban no saber nada del asunto, a pesar de que agentes de policía se habían pasado por allí para avisar de que el tiempo se acababa.

Policía y Servicios Sociales

El dispositivo contará con una decena de agentes de la Policía Local, mientras que la Policía Nacional no ha detallado el número de efectivos por motivos de seguridad, aunque es seguro que contará con refuerzos llegados desde Palma. El Ayuntamiento pondrá a disposición de los residentes en la zona ubicaciones temporales de alojamiento de emergencia para siete unidades familiares y siete plazas para adultos no acompañados.

Además, instalará unas carpas junto al acceso próximo al Recinto Ferial con técnicos de Servicios Sociales para atender a quienes puedan necesitar de sus servicios. Este dispositivo estará complementado por otros especialistas que recibirán en la UTS Eixample a quienes vengan de la carpa para tramitar los servicios a los que puedan acceder. El Ayuntamiento señala que actualmente "hay diez expedientes en Servicios Sociales con intervenciones abiertas relacionados con personas alojadas en estos asentamientos".

El pasado 20 de marzo, el Ayuntamiento de Ibiza recibió una notificación de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Palma que autorizaba la entrada, el desmontaje y la limpieza del campamento chabolista de sa Joveria. Este permiso llegaba cinco meses después de que el Consistorio solicitara a los propietarios de la parcela, mediante un procedimiento de orden de ejecución, el cumplimiento del deber de conservación de la propiedad con la retirada de los residuos y demás actuaciones necesarias en el solar. Ante la imposibilidad de hacerlo por parte de la propiedad, se inició el procedimiento judicial.

Numerosos riesgos: ambiental, sanitario, contaminación, incendios...

Loa informes municipales hace tiempo que señalan el riesgo ambiental y sanitario asociado a una posible contaminación del suelo y, en su caso, de aguas subterráneas, así como un aumento del riesgo de episodios infecciosos vinculados a condiciones de higiene insuficientes. El hospital también ha alertado del uso no autorizado de instalaciones y suministros del centro por personas ajenas al mismo, además de un incremento de la carga operativa sobre los servicios de Seguridad, Desinsectación y Desratización. Igualmente, los informes técnicos también insistían en el daño medioambiental y en el alto riesgo de incendio y propagación por la presencia de numerosos objetos inflamables, así como de elementos destinados a hacer fuego.

En mayo de 2025 se constituyó una mesa de trabajo sobre este asunto junto con representantes del Consell de Ibiza, la Policía Local de Ibiza, Servicios Sociales, Ibanat, Seprona, Guardia Civil y técnicos municipales. Desde entonces, el Consistorio ha mantenido un seguimiento semanal, con una comisión interna de trabajo en la que las distintas áreas municipales, así como los Servicios Sociales y la Policía Local, han monitorizado de forma continua el asentamiento y a sus habitantes.

"Esta actuación responde a criterios de salud pública, seguridad y protección del entorno. No podemos permitir que se consoliden situaciones que implican condiciones indignas y riesgos para las personas. El Ayuntamiento actuará con firmeza, pero también con sensibilidad, ofreciendo apoyo a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad", apuntó el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, tras conocer la autorización judicial para el desalojo de este martes.