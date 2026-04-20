La documentación complica la regularización extraordinaria en Ibiza: "Se supone que los niños iban a tener prioridad"

"Estoy pensando en vender mi móvil", clama una mujer mientras agarra el carrito en el que está sentado su hijo de un año y medio. Ambos son de Argentina y el padre es de Paraguay. La pareja se conoció en Ibiza, donde viven desde hace cuatro años. Ella tuvo la oportunidad de dar a luz en su tierra, pero volvió aquí porque es donde su marido trabaja y donde viven más tranquilos, aunque no en las mejores condiciones: residen en una caravana en un terreno de Sant Antoni y ahí radica su principal dificultad para optar a la regularización extraordinaria: "No nos quieren empadronar y eso se nos complica para los papeles", indica, sin dar su nombre porque prefiere mantenerse en el anonimato.

Este lunes es el primer día para presentar solicitudes de regularización extraordinaria presencialmente y no es un día diferente al jueves pasado —cuando se puso en marcha la opción de hacerlo telemáticamente— porque sigue habiendo mucha incertidumbre respecto a cómo tramitar la solicitud y qué documentación entregar.

"Miré en el BOE y en ningún lado dice que el niño tiene que estar empadronado como grupo familiar, pero pagué a una asesora y me dice que tenemos que estarlo sí o sí, y he consultado a varios abogados que me dicen lo mismo", añade esta mujer. El coste de estas tramitaciones es lo que ahora le hace plantearse si quedarse sin su teléfono: "La consulta (de asesoría) solo me cobraron 50 euros, y más o menos están cobrando entre 400 y 500 euros por persona para tramitar la solicitud... Somos tres y la verdad que 1.500 euros es el sueldo de mi marido", lamenta antes de continuar: "O pago el alquiler o no sé... Porque al ser un proceso tan confuso, me da más seguridad [contar con un profesional]".

Confusión en un proceso "importante"

Para aclarar sus dudas, ha acudido este lunes a la oficina de Cáritas de Ibiza, donde agradece la atención que le han prestado: "Vine acá a pedir ayuda, pero no tenemos cómo demostrar el vínculo familiar. Me han recomendado que vaya a una trabajadora social del Ayuntamiento porque ellos [Cáritas] todavía no están autorizados a firmar nada", apunta. Dispone de la partida de nacimiento de su hijo, a nombre de los dos progenitores, pero no del libro de familia: "Lo tengo en Paraguay y estoy tratando de conseguirlo en PDF y legalizarlo, pero podría no servir", vacila.

Denuncia que en esta regularización, que es "importante" y necesaria para una familia como la suya, haya confusión y falta de información clara por parte de las administraciones: "Se supone que los niños iban a tener prioridad, y él no la está teniendo", comenta con preocupación mientras mira a su hijo. "Conozco muchos niños que tienen a los padres en situación regular y no pueden sacarles documento porque tienen que demostrar ingresos o que tienen una vivienda... Y en Ibiza es muy difícil", denuncia.

Conseguir el informe de vulnerabilidad

Quiere conseguir el informe de vulnerabilidad que aún no puede solicitar este lunes: "Hay caos para saber cómo pedirlo", afirma. Por este motivo, no descarta otras opciones para regularizar a la familia: "Estoy intentando que alguien me pueda empadronar, o si el Ayuntamiento me puede empadronar en algún lugar, como en una iglesia...", concluye.

Por este informe también quieren optar dos colombianas, madre e hija, que salen de Cáritas: "Conseguir un precontrato ha sido un poco complicado, entonces hay que hacerlo por la parte del informe. Hemos venido aquí, pero nos han dicho que tenemos que ir al Ayuntamiento, por lo que tenemos que estar investigando", explica la joven. En su caso, llevan un poco más de un año en la isla y señalan que sus empleadores no se quieren comprometer a ofrecer contratos de un año, el tiempo inicial durante el que se aplica esta regularización a los inmigrantes en España, si cumplen los requisitos.

"Estoy aprendiendo catalán e inglés. Terminé el curso de electricidad. Soy voluntaria en Cáritas... Quiero conseguir ya mi papel para estar trabajando y aportando al país, uno que me beneficia a mi también" Mujer inmigrante de Argentina

"Con este papel le están poniendo trabas a la gente", opina una quinta persona, tras salir de las oficinas de la misma organización. En este caso es una mujer argentina que lleva dos años trabajando en la isla: "Al dedicarme a la limpieza, no conseguí contrato", señala, antes de desarrollar su idea: "Creo que no se tendría que pedir el informe de vulnerabilidad, porque está diciendo a la gente que es necesitada. Se tendría que solicitar el de integración, para mostrar que se está haciendo un esfuerzo para formar parte del país". "Yo estoy aprendiendo catalán e inglés. Terminé el curso de electricidad. Soy voluntaria en Cáritas... Quiero conseguir ya mi papel para estar trabajando y aportando al país, uno que me beneficia a mí también", reclama: "Hice todo eso pensando que me iba a salir más rápido y ahora tengo que demostrar que tengo vulnerabilidad para poder optar a la regularización", critica.

Pago de tasas

A la oficina del Servei d'Atenció a la Ciutadania de Vila también se acercan usuarios en busca de información, como un joven senegalés que se encuentra al sol, porque los toldos de la oficina no llegan a cubrir la larga cola que hay a las 12.30 de la mañana. Está acompañado por su hermano, que lleva 14 años con residencia legal en Ibiza: "Vine con mi padre pero mi hermano llegó hace poco y venimos a por información", explica a Diario de Ibiza.

En cambio, en la oficina de Correos de la avenida Isidor Macabich, la situación es diferente a lo que se preveía. Este lunes se ha puesto en marcha la atención presencial de solicitudes con cita previa pero la mayoría de personas que acuden a la sede, si no es para enviar un paquete, lo hacen para aclarar dudas de regularización que no consiguen resolver: "Hay muchas inconsistencias", denuncia una mujer que no solo se refiere a la organización, sino también a la documentación que se exige: "Soy colombiana, vivo con mi hijo y mi esposo y nos empadronamos hace diez días en una casa aquí, pero en el Ayuntamiento nos dicen que figura un cuarto residente, y así no puedo optar al empadronamiento colectivo. Es un proceso largo y vengo acá a preguntar, por si hay un experto en el tema... Y nada. Solamente van a recepcionar, pero las dudas están en el aire".

Otra cuestión que no ha conseguido aclarar también pone el foco en la situación económica de los usuarios que quieren regularizar su situación. La mujer se refiere a la tasa de 38 euros a pagar antes de tramitar la solicitud: "Tengo certificado digital pero, si subo mi documentación y la de mi hijo, ¿tengo que pagar dos tasas diferentes?", pregunta a esta periodista, antes de marchar en busca de un lugar en el que espera encontrar respuestas.