PSOE de Ibiza: "Los vecinos de Sa Real no quieren que el barrio se convierta en un gran aparcamiento lleno de coches, humo y contaminación"

El PSOE de Ibiza asegura que la recogida de firmas impulsada por su grupo municipal en el Ayuntamiento de Ibiza contra el proyecto de aparcamiento promovido por el Partido Popular en la zona de Sa Real, constata el "rechazo de los vecinos".

Según explica el PSOE en una nota, han intensificado su campaña de oposición a esta iniciativa al considerar que va "en contra del modelo de ciudad sostenible y de la calidad de vida de los vecinos y vecinas". Los socialistas señalan que la recogida de firmas se puso en marcha a petición del vecindario, después de que el partido instalara una carpa informativa en el barrio dos semanas antes y de que residentes se acercaran para informarse y reclamar el inicio de esta iniciativa en contra del proyecto urbanístico.

El PSOE ha iniciado una jornada de recogida de firmas en el propio barrio que, según sostiene, ha contado con una gran participación ciudadana. De acuerdo con la formación, decenas de residentes se han acercado a la carpa que han instalado para mostrar su rechazo al proyecto.

Siempre según el PSOE, los vecinos trasladan de forma clara su preocupación por el impacto que tendría esta infraestructura e inciden en que no quieren que el barrio se convierta en "un gran aparcamiento lleno de coches, humo y contaminación", donde residen muchos niños y personas mayores. La formación añade que el vecindario evidencia el amplio rechazo social que genera la propuesta del equipo de gobierno que el alcalde de Vila, Rafael Triguero, y la concejala Blanca Hernández defendieron la pasada semana en un encuentro en el barrio.

El PSOE considera "muy positiva" la acogida de esta iniciativa y anuncia que la campaña continuará durante las próximas semanas con la reinstalación de la carpa informativa y de recogida de firmas, con el objetivo, según indica, de "seguir dando voz a los vecinos" y frenar este proyecto.

Hojas de firmas en comercios

Los socialistas avanzan que dejarán hojas de firmas en comercios de los barrios de Sa Real, sa Colomina, es Llimoners y can Batllet para trasladar al Ayuntamiento, según señalan, "el rechazo mayoritario de los residentes" a este proyecto.

"Con la recogida de firmas tratamos de impedir que el Ayuntamiento ejecute un proyecto que consideramos desproporcionado y sin ninguna lógica: un macroaparcamiento en Sa Real. Es un proyecto que rompe el barrio para siempre, quitarán un centenar de árboles, harán un edificio de cuatro plantas de altura, más ruido y más polución. En definitiva, es convertir un barrio que hoy en día tiene mucha gente en la calle, aprovechando la sombra de los árboles y con mucha vida", afirma el concejal socialista Pep Tur.

Para el PSOE, esta respuesta masiva demuestra que el barrio de Sa Real está en contra de este macroaparcamiento. Tur recuerda además que este proyecto, "no responde a una necesidad real del barrio, sino a una política urbanística desfasada que incrementará el tráfico, la contaminación y degradará el entorno urbano".

"Desde el PSOE seguiremos en la calle, escuchando a los vecinos y defendiendo un modelo de ciudad más sostenible, con menos coches y más calidad de vida", concluye el edil Pep Tur.